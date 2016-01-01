Xiaomi تُزيح الستار رسميًا عن هاتف الألعاب المرتقب Xiaomi BlackShark 3 Pro

كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية BlackShark التابعة لشركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الذكي الرائد الأحدث والذي يحمل إسم Xiaomi BlackShark 3. وكما يوحي إسمه، فهذا الهاتف يستهدف بدوره عشاق الألعاب المحمولة الذين يتطلعون للحصول على هاتف رائد مميز من حيث التصميم والمواصفات التقنية لمساعدتهم على تقديم أفضل أداء ممكن أثناء تشغيل ألعابهم المفضلة.
في الواجهة الأمامية، هناك شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وإثنين من مكبرات الصوت، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة. وتدعي شركة BlackShark أنها تمكنت من تقليص زمن الإستجابة.
تحت الغطاء، هناك المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، و8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية السريعة UFS 3.0. ولإظهار مدى فعالية هذه المكونات في تعزيز الأداء، فقد تمكن الهاتف BlackShark 3 من تسجيل أكثر من 600 آلف نقطة في إختبارات الأداء على منصة AnTuTu مما يجعله الهاتف الأسرع على هذه المنصة على الإطلاق. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم ترقية نظام التبريد في الهاتف BlackShark 3 الجديد إلى إصدار أحدث يأتي مع لوحة وأنبوب للتبريد بالسائل من أجل الإدارة المثلى للحرارة.
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