

تطبيقات تستنزف بطارية هاتفك.. ونصائح للحفاظ عليها تطبيقات تستنزف بطارية هاتفك.. ونصائح للحفاظ عليها

وفقا لتقرير من Uswitch، تعد تطبيقات مثل يوتيوب، وفيسبوك، وجوجل، وواتساب من بين أكثر 10 تطبيقات تستنزف بطارية هاتفك الذكي.



وهذه التطبيقات تشغل مساحة كبيرة على الهاتف، وتقوم باستنزاف البطارية، ومن بين التطبيقات العشرة الأكثر استنزافا للبطارية، هناك خمسة تطبيقات مملوكة لشركة جوجل وهى Gmai، وجوجل، وكروم، وWaze، ويوتيوب، وثلاثة تطبيقات مملوكة للفيسبوك هى فيسبوك وماسنجر، وواتساب، وتطبيقان اثنان فقط مستقلان عن جوجل و فيسبوك هما تطبيقى أوبر وأليكسا أمازون.



وتتطلب التطبيقات العشرة الوصول إلى 422 إذنا جماعيًا على الهواتف المحمولة، والتي يملكها أكثر من 5 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم ، مع متوسط عمر بطارية يتراوح بين 5 و 11 ساعة.

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ويعتبر واتساب من أكثر التطبيقات حول العالم التى تستنزف البطارية حيث يقوم باستخدامه مليار شخص يوميًا، ويبلغ عدد مستخدميه ككل حوالى 2 مليار مستخدم حول العالم.وذكر موقع Tech Republic الطريقة التى يجب عليك اتباعها للحفاظ على أطول وقت للبطارية.1- لا تقوم بشحن هاتفك فترات طويلة من اليوم إلا إذا كان يحتاج لذلك.2- اشتر باور بانك لشحن الهاتف عندما يفصل، ولاتتركه كثيرا بدون شحن3- قم بإيقاف تشغيل Bluetooth وWi-Fi4- استخدم شبكة 2G ولا تستخدم 3G أو 4G5- استخدم وضع توفير البطارية6- قم بإيقاف تشغيل GPS7- قم بخفض سطوع الشاشة8- قم بإيقاف وضع الاهتزاز9- قم بإزالة كل التطبيقات الموجودة في الخلفية أثناء تشغيلك للهاتف10-لا تستخدم التحكم الصوتي11- تجنب أشعة الشمس الساطعة12- حاول تطبيق توفير البطارية13- جرب بطارية جديدة، إذا كان العيب ليس من طريقة اتباعك في الحفاظ على البطارية.