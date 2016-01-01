اشتري iphone 7 جديد بـ2000 جنيه

يسعى الملايين من محبى هاتف آيفون الأشهر فى العالم المقدم من آبل الأمريكية، لما تتسم به هذه الهواتف من أداء وتصميم مميز يجعلها محط أنظار الكثيرين، ولكن سعهرا المرتفع يمنع عدد كبير من شرائه.
وبحسب فون آرينا التقمى، تقدم منصة إيباى الشهيرة للبيع بالتجزئة الإلكترونية عرضًا يمكنك بسهولة من شراء هاتف مثل 7 iPhone بـ 128 دولارا أمريكيا فقط، ما يعادل 2000 جنيه مصري.
ويمكنك شراء نسخة 23 جيجابايت من آيفون 7 عبر مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13/ فى ألوان الأسود و اللامع، والأسود المطفى، والوردى.
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