عرض لا يفوتك.. اشترى Iphone 7 Plus جديد بـ3000 جنيه

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عرض لا يفوتك.. اشترى Iphone 7 Plus جديد بـ3000 جنيه

لاشك أن هواتف آيفون المقدمة من آبل الأمريكية محط إهتمام الملايين حول العالم، لما تقدمه من تصميم مبهر وأداء مميز يجعلها هدف للإقتناء من قبل الملايين حول العالم، إلا أن سعرها الباهظ يقف عقبة أمامهم.

وبحسب فون آرينا التقمى، تقدم منصة إيباى الشهيرة للبيع بالتجزئة الإلكترونية عرضًا يمكنك بسهولة من شراء هاتف مثل Iphone 7 Plus بـ 189 دولارا أمريكيا فقط، ما يعادل 3000 جنيه مصري.

ويمكنك شراء نسخة 23 جيجابايت من آيفون 7 بلس عبر مقابل هذا العرض المغرى، كما أن Iphone 7 Plus متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13/ فى ألوان الأسود و اللامع، والأسود المطفى، والوردى.

وللتذكرة؛ فهاتف Iphone 7 Plus قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.

يذكر أن هاتف Iphone 7 Plus يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وبطارية سعة 2900 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه من خلال النقر هنا .

https://www.ebay.com/itm/Apple-Iphone-7-Plus-GSM-CDMA-Unlocked-32GB-128GB-A1784-A1661/324072298080?epid=240464807&hash=item4b7436d660%3Am%3AmLow3DaWLbbHkzIwzeSndRg&LH_ItemCondition=1000%7C2000%7C2500

المصدر: صدى البلد

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