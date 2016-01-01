قد تدخل السجن بسببها.. 10 أخطاء كبرى يقع فيها مستخدمو واتساب



واتساب واتساب

تجاوز عدد مستخدمي تطبيق واتساب حاجز الـ 2 مليار مستخدم، والرقم مرشح للزيادة في ظل الإقبال الشديد عليه ليكون وسيلة الاتصال الأساسية لكثير من حاملي الهواتف الذكية.



وعلى الرغم من هوس الناس بتطبيق واتساب، فإن كثيرا منهم يقع في أخطاء ساذجة، وفق موقع "جادجيتس ناو" التقني الذي رصد أبرز هذه الأخطاء.



1- تجاهل تنظيف القائمة:

قد يعجبك أيضا... loading...

يجب على مستخدمي واتساب تنظيف قائمة جهات الاتصال، وحذف أرقام الأشخاص الذين توقفت عن مراسلتهم.2- طبيعة الصورة الشخصية:عليك اختيار صورة بسيطة لوجهك فقط، ولا تعتمد على صورة تكشف معلومات عنك وأفراد عائلتك، ويمكن أيضا إخفاء صورتك عن جهات اتصال محددة.3- التحقق بخطوتين:لضمان ألا يتعرض حسابك للسرقة، يجب عليك تفعيل خاصية "التحقق بخطوتين".4- إخفاء الحالة الخاصة:الحالة التي تدونها على واتساب تخصك أنت وأصدقاءك المقربين، لذا عليك ألا تجعلها عامة لجميع مستخدمي "واتساب".5- إلغاء الإضافة التلقائية:تعتمد بعض شركات الدعاية على شراء أرقام الهواتف وإضافة المستخدمين عشوائيا إلى مجموعات غير مفيدة، لذلك عليك ضبط إعدادات التطبيق لمنع بإضافتك تلقائيا إلى أي مجموعات.​6- تخزين الصور والفيديوهات:يجب عليك تعطيل خيار تخزين ملفات الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية تلقائيا في معرض هاتفك، حتى لا تستهلك سعة التخزين الداخلية.7- النسخ الاحتياطي:يمنحك تطبيق جوجل درايف وآي كلاود ميزة الاحتفاظ بنسخة احتياطية من كل الدردشات، لكن المشكلة أن هذه الميزة تستهلك سعة تخزين بريدك الإلكتروني، لذا عليك تعطيلها والاكتفاء بنسخة من الدردشات المهمة.8- مقاطع الفيديو الإباحية:احذر أن تتداول أو تحتفظ مقاطع الفيديو الإباحية أو مقاطع الفيديو المخفية للأشخاص عبر "واتسآب"، لأن ذلك قد يعرضك لمساءلةلقانونية، قد توقف حسابك، أو تذهب بك إلى السجن.​9 – الأخبار الكاذبة:يعد واتساب وفيسبوك أكبر منصة لتداول الشائعات والأخبار الكاذبة خاصة في مصر، لذلك عليك ألا تنشر أخبارا غير موثوقة ولا تتبادل رسائل الكراهية أو شائعات حول مواضيع حساسة عبر "واتسآب"، لأن هذا قد يؤدي لإغلاق حسابك أو يعرضك للمساءلة القانونية.10- الأسماء المستعارة:لا تبتكر لنفسك اسما مستعارا على "واتساب"، لأن هذا قد يؤدي إلى اتهامك بانتحال شخصية آخر وهو جريمة يعاقب عليها القانون وقد يؤدي إلى إغلاق حسابك.