في ظل إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 الذي كان من المقرر أن يتم عقده بمدينة برشلونة الإسبانية هذا الأسبوع، قررت شركة Sony عقد حدث عبر الإنترنت لإزاحة الستار رسميًا عن هواتفها الذكية الأحدث. بالفعل، لقد قامت الشركة اليابانية للتو بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد الجديد Sony Xperia 1 II. هذا الهاتف يأتي مع المعالج الرائد الأحدث في السوق، وبكاميرا جديدة، والدعم لشبكات الجيل الخامس 5G.
الهاتف Sony Xperia 1 II الجديد لا يزال يحافظ على لغة التصميم المعتادة في هواتف Xperia بإستثناء أنه حصل هذه المرة على إطار مسطح مصنوع من المعدن. وبالإضافة إلى ذلك، فهو لا يزال يضم مستشعر بصمات الأصابع في زر التشغيل على الجانب، وأربع كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية.
وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد تم تزويد الهاتف Sony Xperia 1 II بمواصفات تقنية راقية تشمل شاشة OLED بحجم 6.5 إنش وبدقة 4K HDR، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن اللاسلكي.
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التعليقات على الإعلان رسميًا عن الهاتف Sony Xperia 1 II، ويضم المعالج SD865 وثلاث كاميرات في الخلف
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