الإعلان رسميًا عن الهاتف Sony Xperia 1 II، ويضم المعالج SD865 وثلاث كاميرات في الخلف

في ظل إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 الذي كان من المقرر أن يتم عقده بمدينة برشلونة الإسبانية هذا الأسبوع، قررت شركة Sony عقد حدث عبر الإنترنت لإزاحة الستار رسميًا عن هواتفها الذكية الأحدث. بالفعل، لقد قامت الشركة اليابانية للتو بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد الجديد Sony Xperia 1 II. هذا الهاتف يأتي مع المعالج الرائد الأحدث في السوق، وبكاميرا جديدة، والدعم لشبكات الجيل الخامس 5G.



الهاتف Sony Xperia 1 II الجديد لا يزال يحافظ على لغة التصميم المعتادة في هواتف Xperia بإستثناء أنه حصل هذه المرة على إطار مسطح مصنوع من المعدن. وبالإضافة إلى ذلك، فهو لا يزال يضم مستشعر بصمات الأصابع في زر التشغيل على الجانب، وأربع كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية.



وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد تم تزويد الهاتف Sony Xperia 1 II بمواصفات تقنية راقية تشمل شاشة OLED بحجم 6.5 إنش وبدقة 4K HDR، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن اللاسلكي.

وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة، ولكن قررت شركة Sony هذه المرة إستخدام عدسات Carl Zeiss، ويظهر ذلك جليًا عندما تنظر إلى الكاميرا في الهاتف.وكما هو الحال مع معظم هواتف Xperia المتاحة في السوق اليوم، فالهاتف Sony Xperia 1 II الجديد يحمل شهادة IP68 مما يعني أنه مقاوم للماء والغبار. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.عمومًا، سيتم إطلاق الهاتف Sony Xperia 1 II الجديد باللونين الأسود والأرجواني في أوروبا في أواخر فصل الربيع. وللآسف، المعلومات المتعلقة بالسعر لم يتم الكشف عنها حتى الآن.