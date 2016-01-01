يجب حذفه فورا.. تعرف على أخطر تطبيق على الإطلاق

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يجب حذفه فورا.. تعرف على أخطر تطبيق على الإطلاق

ذكر موقع ZDNet أن تطبيق 9Game.com للألعاب قد تم تصنيفه كأكثر تطبيق خبيث على الإطلاق وأخطرها على المستخدمين في عام 2019.

وحصل تطبيق 9Game.com المجانى للألعاب على المركز الأول في قائمة التطبيقات الأكثر خطورة، بالإضافة لاحتوائه على أكبر عدد من الملفات الضارة والتى تعمل على إصابة الهواتف عند تحميله.

ووفقا لتقرير من RiskIQ's 2019 Mobile Threat Landscape فإن المستخدمين حول العالم قاموا بتحميل أكثر من 61 تطبيق خطير في عام 2019 من على تطبيق الألعاب 9 Game.com .

وجاء في المركز الثانى بالنسبة لأكثر التطبيقات التى تحتوى على تطبيقات خبيثة Feral app store ، أما المركز الثالث فكان تطبيق Vmall app store ، وأتى في المركز الر ابع Xiaomi app store store .

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وبحسب موقع ZDNet فإن الغياب البارز في هذه القائمة هو تطبيق App Store من شركة أبل، وتعتبر هذه نتيجة مباشرة لعملية مراجعة التطبيقات المتعمقة والفردية من Apple ، والتي هي أكثر ملاءمة لالتقاط التطبيقات الضارة من العملية التلقائية التي تستخدمها معظم متاجر التطبيقات الأخرى.

المصدر: صدى البلد

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