

اشتري Galaxy S10 بـ 5150 جنيها فقط اشتري Galaxy S10 بـ 5150 جنيها فقط

طرحت سامسونج الكورية الجنوبية عام 219 واحد من أفضل هواتفها الذكية في فئة الـ Flasghip، وهو Samsung Galaxy S10، الذى يأتى ضمن فئة ألـ S الشهيرة التى توفر التصميم والداء المميز معًا، ولكن من ابرز عيوبه هو سعره المرتفع.



إلا أنه يمكنك شراء نسخة جديدة من هاتف Samsung Galaxy S10 سعة 128 جيجابايت، باللونين البيض والأزرق مقابل سعر 330 دولارا فقط، ما يعادل 5150 جنيهًا مصريًا.



يمتلك Galaxy S10 تصميم معدني بالكامل مع واجهتين من الزجاج، وشاشة كبيرة كاملة قياس 6.1 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، مع طبقة حماية للشاشة ضد الخدوش والصدمات Corning Gorilla Glass 6، بالإضافة لمقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.

قد يعجبك أيضا... loading...

يأتى الأيقونة Galaxy S10 مع اختلاف شكل ومكان الكاميرا خاصةً المامية، وأيضًا مكان قارئ بصمة الإصبع، الذي يتواجد فى أسفل الشاشة، وميزة قارئ قزحية العين، كما يحتوي على دعم LTE من نوع 1 جيجابت، ويعمل بأحدث نظام تشغيل أندرويد "Android 9 Pie".وزودت سامسونج Galaxy S10 الهاتف بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم، وExynos 9820 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، ومساحتي تخزين داخلية 128 و512 جيجابايت، ويمكن إضافة ذاكرة خارجية حتى 512 جيجابايت.ويحتوي Galaxy S10 على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 و 16 و 12 ميجابيكسل Dual Pixel مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل متواجدة أسفل اشاشة لتوفير أقصي إستفادة ممكنة من الرؤية، بالإضافة لميزة تصوير الفيديو بقدة 4k لأول مرة فى كاميرا أمامية.ويحمل الهاتف بطارية بسعة 3400 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Fast battery charging مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ومساعد سامسونج الشهير Bixby 2.0، بالإضافة لميزة ثنائي الشريحة.يمكنك شراء الهاتف من هذا الرابط.https://www.ebay.com/itm/Samsung-Galaxy-S10e-SM-G970U-Unlocked-Verizon-Sprint-AT-T-T-mobile-128GB-256GB/233449072548?epid=13029465438&hash=item365aa627a4%3Am%3AmO__yhqY1XQmpGK6P4NMYnA&LH_ItemCondition=1000%7C2000%7C2500