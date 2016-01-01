

الإعلان عن هاتف Huawei Mate Xs الجديد القابل للطي من هواوي بسعر خيالي ! الإعلان عن هاتف Huawei Mate Xs الجديد القابل للطي من هواوي بسعر خيالي !

شركة هواوي تقوم بالإعلان في الخارج عن هاتف Huawei Mate Xs الجديد بشكل رسمي وهو الجيل الجديد من Mate X، حيث كان Mate X هو اول هاتف قابل للطي من شركة هواوي، ورأينا العام الماضي كافة شركات الهواتف تتسابق على إطلاق هواتف قابله للطي وبالفعل رأينا اول هاتف من سامسونج ثم هواوي ثم شركات الهواتف الاخرى واحده تلو الاخرى.



هاتف ميت Xs الجديد يأتي بنفس الفكره التي رأيناها في Mate X السابق ونفس التصميم لكن مع تصحيح الاخطاء وجعل الهاتف اكثر عمليه حتى نرى تطور عن الجيل السابق من الهاتف، والنقطة الوحيده التي نحتاجها في هذه الهواتف القابله للطي هي ان تكون عمليه وسهلة الإستخدام بدون مشاكل.



مواصفات Huawei Mate Xs :-

فريم وضهر من الالومنيوم مع بلاستيك امامي على الشاشه ليجعلها قابله للطي

ابعاد الموبايل بدون طي 161.3×146.2×5.4 مم وبالطي 161.3×78.3×11 مم

وزن الموبايل 295 جرام

الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس ولا يدعم تركيب كارت ميموري

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شاشة اساسية اوليد حجمها 8 بوصة دقتها 2200×2480 بيكسل بأبعاد 19.5:9 والشاشة التي تظهر عند الطي هي شاشة اوليد 6.6 بوصة بأبعاد 25:9 وبدقة 1140×2480 بيكسلمعالج هايسيليكون Kirin 990 ثماني النواة بدقة 7 نانو ميتر وبقوة 2.86 جيجا هيرتز مع معالج رسومي Mali-G76 MP16مساحة تخزين 512 مع 8 جيجا رام والذاكره الداخليه نوعها UFS 3.0اندرويد 10 بواجهة EMUI 10 والهاتف لا يأتي مع خدمات جوجللا يوجد كاميرا اماميه في الهاتف ويتم إلتقاط الصور السيلفي عن طريق الشاشة الخلفيه وطي الهاتفكاميرا خلفية رُباعيه بعدسات من Leica، الاولى بدقة 40 ميجا بيكسل للأساسية بفتحة عدسة F/1.8 وبدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Telephoto للزوم وبها مثبت بصري وبدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، والعدسة الاخيره هي 3D ToF مُخصصة للعزلالكاميرات تدعم فلاش ليد ثُنائي وHDR وPanorama مع تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps ودعم لمثبت إلكترونيالهاتف لا يدعم منفذ 3.5 ملليبصمة الإصبع موجود على زِر الباوربطارية 4500 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 55 وات عن طريق منفذ USB Type CMate Xs From Huaweiلم نرى تطورات قوية عن الجيل السابق من الهاتف، نفس التصميم ونفس الكاميرات والفرق الوحيد بينهم هي المواصفات حيث نرى معالج جديد قوي من هواوي كما ان السوفت وير الجديد اصبح متوافق اكثر من فكرة الاجهزه القابله للطي، لكن بشكل عام الهاتف اصبح اكثر قابليه للإستخدام فهو الان ليس مثال فقط بل هو تطوير عن جيل سابق.لم تقوم سامسونج بالتفكير مثل هواوي بخصوص هاتفها القابل للطي الجديد، حيث قامت بتغيرات قوية في هاتف Galaxy Z Flip ولم يأتي الهاتف بتشابه مع Galaxy Fold السابق لكنه جاء مُختلف واكثر عمليه من الجيل السابق منه.تم تسعير الهاتف بسعر 2500 يورو للنسخة الـ512 جيجا مع 8 جيجا رام وهي النسخة الوحيده المتوفره منه، وسعر هذه النسخة عند تحويل السعر للجنيه المصري حوالي 43 الف جنيه مصري، وسيبدأ البيع للهاتف بشكل عالمي في بداية شهر مارس القادم.