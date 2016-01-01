

هونر تعلن عن Honor 9X Pro رسميًا في مصر بدون خدمات جوجل ! هونر تعلن عن Honor 9X Pro رسميًا في مصر بدون خدمات جوجل !

قامت شركة هونر اليوم بالإعلان بشكل رسمي عن هاتف Honor 9X Pro النسخة العالمية، حيث لم يتم إطلاق نسخة عالمية من الهاتف من قبل وكانت النسخة التي تم إطلاقها هي فقط في الاسواق الصينية، ورأينا نسخة عالميه من Honor 9X فقط والذي تم إطلاقها في الاسواق المصرية (بمواصفات ضعيفة) ، والان نرى النسخة العالمية التي ستأتي للأسواق المصرية من هاتف Honor 9X Pro وهي متوقع لها نجاح قوي جدًا ومبيعات قوية في الاسواق المصرية بسبب مواصفاتها القوية.



ولم نرى النسخة الصينية بشكل عالمي عندما تم إطلاقها بسبب مشاكل هواوي مع امريكا حيث لم تتمكن هونر من اطلاق الهاتف بشكل عالمي لأنها لم تجد حل او بديل لخدمات جوجل، لكن الان يوجد البديل الذي جعلهم قادرين على إطلاق هواتف بشكل عالمي وهو الإستغناء تمامًا عن خدمات جوجل، وتم بالفعل إطلاق هاتف Huawei Y7p في مصر بشكل رسمي بدون خدمات جوجل.



مواصفات Honor 9X Pro :-

وزن الهاتف 206 جرام بأبعاد 163.1×772.2×8.8 مم

تصميم الهاتف من الزُجاج من الامام والخلف مع فريم الومنيوم

الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع او شريحة مع كارت ميموري بحجم 512 جيجا

شاشة الهاتف من نوع LTPS IPS LCD بحجم 6.59 بوصة بدقة 1080×2340 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 391 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 19.5:9 والشاشة كامله والسيلفي في سلايدر يخرج من اعلى الهاتف

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Honor 9X Pro Displayمعالج هواوي المتوسط Kirin 810 ثماني النواة بدقة تصنيع 7 نانو ميتر وبقوة تصل الى 2.27 جيجا هيرتز ومعالج رسومي Mali-G52 MP6اضافة تبريد مائي للحفاظ على درجة حرارة الهاتف اثناء اللعباندرويد باي 9.0 بواجهة EMUI 9.1مساحة تخزين 256 جيجا مع 6 جيجا رامكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080pكاميرا خلفية ثُلاثية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 للأساسية وبدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، والكاميرا الثالثه بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزلHonor 9X Pro Back Cameraالهاتف يدعم فلاش ليد وHDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps ولا يدعم تصوير 4Kالهاتف يدعم منفذ السماعات 3.5 ملليالهاتف يدعم بصمة الإصبع وهي موجوده على زِر الباور مثل معظم هواتف هونربطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات عن طريق منفذ USB Type Cالوان الهاتف البنفسجي والإسودHonor 9X Pro Colorsتم تسعير الهاتف بشكل رسمي بسعر 4500 جنيه مصري للنسخة الـ256 جيجا مع 6 جيجا رام وهي النسخة الوحيده المتوفره منه، وسيتوفر الهاتف للحجز غدًا بشكل رسمي على موقع Hi Honor وحتى يوم 5 مارس 2020 القادم، وهدايا الحجز المُسبق هي سماعة Honor Sport (قيمتها 1400 جنية) وضمان VIP لمدة سنتين و50 جيجا مساحة سحابية في خدمة Hi Clould الخاصة بهواوي.الهاتف يأتي ببعض العيوب مثل أنه بدون شاشة اموليد، ولا يأتي بدعم للشحن السريع والذي اصبح شيء اساسي في الهواتف الموجوده في هذه الفئة السعرية مثل Realme 5 Pro و Note 8 Pro، والكاميرات ايضًا لا تدعم تصوير فيديوهات بجودة 4k، وقامت هونر بتعويض هذه السلبيات عن طريق إطلاق نسخة 256 جيجا مع 6 جيجا رام والإستغناء عن الـ128 جيجا لتكون نُقطة تفوق الهاتف على كافة الهواتف الاخرى الموجوده في هذه الفئة السعرية.وكما وضحنا في أول المقالة .. خدمات جوجل لن تجدها على الموبايل .. وستقوم بتسطيب برنامج الـ Play Store بشكل يدوي .. شرحنا كيفية تنزيل خدمات جوجل في فيديو مراجعة الهاتف في أخر المقالة.ونجد ايضًا ان موبايل Honor 9X Pro يأتي مع معالج يُقدم اداء قوي يُنافس مع سناب دراجون 730 الموجود في Mi 9T ويُنافس مع G90T الموجود في نوت 8 برو وهي اقوى معالجات موجوده حاليًا في الفئة المتوسطة ، كما ان خامات الهاتف مُمتازة جدًا والشاشة كامله والحواف قليله حولها، والبطارية ايضًا حجمها كبير والمعالج الموجود في الهاتف يوفر في البطارية كما ان سوفت وير هواوي مُمتاز في التعامل مع البطارية، وكاميرات الهاتف الخلفية ايضًا جيده الى حدٍ ما بالنسبة لهذه الفئة السعرية.فيديو مراجعة الموبايل :-