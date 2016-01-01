

الهاتف Oppo Find X2 يظهر في مجموعة من الصور المسربة الواقعية قبيل الإعلان الرسمي الهاتف Oppo Find X2 يظهر في مجموعة من الصور المسربة الواقعية قبيل الإعلان الرسمي

نظرًا لأن شركة Oppo تستعد لتقديم هاتفها الرائد المقبل Oppo Find X2 للعالم يوم 6 مارس، فإن الشركة تشوق للكثير من الجوانب المميزة في هاتفها الرائد المقبل، وشقيقه الأكثر تميزًا Oppo Find X2 Pro. والآن، يبدو أنه حان الوقت لإلقاء نظرة على مجموعة من الصور المسربة الواقعية للهاتف Oppo Find X2 والتي تكشف لنا عن التصميم العام للجهاز.



كما ترون، يبدو أن وحدة الكاميرا في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية ستكون بارزة من جسم الهاتف، ولكنها على الأقل ليست واسعة مثل تلك الموجودة في هواتف سامسونج الحديثة. هناك كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار في الأعلى، ويتواجد أسفلها كاميرتان إضافيتان وفلاش LED مُزدوج. وبصرف النظر عن الكاميرا الرئيسية، فمن المحتمل أن تكون الكاميرا الثانية واسعة الزاوية. وفيما يخص الواجهة الأمامية للهاتف، فهي تضم كاميرا واحدة في الثقب الموجود في الركن الأيسر العلوي من الشاشة المنحنية الطرفين.



وبناءً على المعلومات التي حصلنا عليها في الفترة الماضية، فسوف يضم الهاتفين Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro شاشات تمتاز بدقة +QuadHD وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz، كما أنهما سيأتيان كذلك مع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع ما يصل إلى 12GB من الذاكرة العشوائية، كما أنهما سيدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، والشحن اللاسلكي بقوة 30W. وفيما يخص الكاميرات، فسوف يضم الهاتف Oppo Find X2 ثلاث كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل والكاميرا المقربة بدقة 13 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا ثالثة ستضم عدسة تمتاز بزاوية مشاهدة واسعة.