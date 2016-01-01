الهاتف Redmi Note 8 Pro يعمل بواجهة MIUI 11 الأحدث من الشركة منذ فترة، ولكن في جميع أنحاء العالم بإستثناء الصين لا تزال هذه الواجهة تستند على نظام Android 9 Pie في الهاتف Redmi Note 8 Pro. كانت شركة Xiaomi تعمل منذ عدة شهور على تحديث Android 10 للوحدات العالمية من الهاتف Redmi Note 8 Pro، ولكن لبعض الأسباب إستغرق هذا التحديث مدة طويلة قبل أن يتم إطلاقه.
تحديث Android 10 الرسمي للوحدات العالمية من الهاتف Redmi Note 8 Pro يجري إطلاقه حاليًا في باكستان، ولا يزال من غير الواضح كم سيستغرق الأمر قبل أن نرى هذا التحديث يشق طريقه إلى بقية ملاك الهاتف Redmi Note 8 Pro في جميع أنحاء العالم، ولكن على أقل تقدير هذا التحديث لم يعد حصريًا للمستخدمين الصينيين.
تحديث Android 10 الرسمي للوحدات العالمية من الهاتف Redmi Note 8 Pro يحمل البنية رقم MIUI 11 v.11.0.2.0.QGGEUXM، ويبلغ حجمه 1.9 جيجابايت علمًا أنه متوفر للتحميل عبر الهواء. وإلى جانب الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في الإصدار الجديد من نظام الأندرويد والميزات والإضافات التي طورتها شركة Xiaomi شخصيًا، فهذا التحديث يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر فبراير.
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التعليقات على تحديث Android 10 للهاتف Redmi Note 8 Pro يشق طريقه أخيرًا لخارج الصين
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