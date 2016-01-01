

لدردشة أسهل.. فيسبوك يزيل علامة تبويب Discover في ماسنجر لدردشة أسهل.. فيسبوك يزيل علامة تبويب Discover في ماسنجر

هل تقضي أيامك في تصفح علامة تبويب اكتشاف Facebook Messenger بحثًا عن النطاقات والألعاب وبرامج الدردشة، لست وحدك، قرر فيسبوك أن يفعل شيئًا حيال ذلك.







وفقًا لموقع engadget، فقد أكدت الشبكة الاجتماعية لـ TechCrunch التقني، أنها تعمل على إعادة تصميم برنامج ماسنجر Messenger الذي يحوي علامة تبويب Discover، تاركًا فقط الدردشة.

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سترى أيضًا الأشخاص ينقسمون إلى كل من الدردشة والمحادثات النشطة، في حين تختفي الألعاب الفورية دونمفاجأة لأحد، والنقل من أداة المساعدة الخاصة بالدردشة، أما الألعاب والميزات الأخرى لم تختف بالكامل، لكن عليك البحث عنها.يجب أن يصل التغيير إلى أجهزتك في وقت ما في الأسبوع المقبل، ولم يحدد فيسبوك بشكل واضح الأسباب الكامنة وراء القرار، ولكن لديه خطط مستمرة لجعل Messenger أسرع وأخف وزناً بدلاً من الواجهة الأمامية.يقد قرار فيسبوك أيضًا اعتراف بأن التطبيقات الشاملة كليًا مثل WeChat و Gojek قد تحقق نتائج جيدة في أماكن مثل الصين وإندونيسيا، ولكن لا تحصل على الكثير من الاستخدام في أمريكا الشمالية وأوروبا.هناك أيضا حافز مالي، الآن بعد أن يعرض Facebook الإعلانات في Stories، فإنه لا يعتمد على علامة التبويب Discover للاستفادة من Messenger، قد تحصل على أموال أكثر من مجرد تشجيع الناس على التحقق من قصصهم في كثير من الأحيان، ربما لن ترغب الشركات الأخرى في ذلك، لكن فيسبوك يرى بوضوح أنها مقايضة مقبولة.