

لبيعها بيانات مستخدميها.. تغريم شركات اتصالات أمريكية أكثر من 200 مليون دولار لبيعها بيانات مستخدميها.. تغريم شركات اتصالات أمريكية أكثر من 200 مليون دولار

ذكر موقع Tech Radar أن هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، اقترحت غرامات ضخمة على عدد من شركات الاتصالات الأمريكية العملاقة، لخرقها القوانين الفيدرالية بسبب قيامها بـ"جمع وبيع" مواقع المستخدمين.



وقررت هيئة الاتصالات الفيدرالية تغريم شركات مثل AT&T و Verizon و سبرينت و تى موبايل بمبلغ يفوق الـ 200 مليون دولار؛ لاتهامها هذه الشركات بتعريض خصوصية المستخدمين للخطر.



وأكد أجيت باي رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية، في يناير الماضى، أن أى شركة اتصالات أو أكثر سيتم الاشتباه في أنها تقوم بانتهاك وخرق القوانين الفيدرالية عن طريق مشاركة بيانات ومعلومات المستخدمين؛ سيتم معاقبتها على الفور.

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وتأتى هذه القضية ضمن تحقيق تقوم به هيئة الاتصالات الفيدرالية لاكتشافها اختراق لموقع إلكتروني سمح باختراق الهواتف المحمولة وإظهار بياناتهم.وانتهى التحقيق إلى قضية أكبر، وهى أن هذه الشركات العملاقة تقوم ببيع معلومات العملاء والمستخدمين لعدد كبير من المنظمات من ضمنها وكالات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة.وأشارت وسائل إعلام إلى أن هذه الشركات قد قامت بإساءة استخدام برامج مثل البرامج التى تساعد على وصف الطريق، وبرامج لطلب النجدة في حالات الطوارئ، وبرامج تقوم بوصف حالة الطريق اثناء السير، وذلك للحصول على معلومات تشمل المواقع الحية للمستخدمين.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن محكمة فيدرالية أمريكية، قد حكمت لصالح شركة T-Mobile " تى موبايل" بالاستحواذ على شركة Sprint "سبرينت"، في صفقة من شأنها التأثير على وضع شركات الاتصالات الأمريكية.