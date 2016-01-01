جوجل تتقدم بطلب للحصول على ترخيص للسماح لها بمواصلة العمل مع شركة Huawei

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صورة الخبر: جوجل تتقدم بطلب للحصول على ترخيص للسماح لها بمواصلة العمل مع شركة Huawei
جوجل تتقدم بطلب للحصول على ترخيص للسماح لها بمواصلة العمل مع شركة Huawei

بحسب ما ورد، فقد تقدمت شركة جوجل بطلب للحصول على إعفاء من الحكومة الأمريكية، مما سيمكنها من إعادة الترخيص لشركة Huawei لإستخدام حزمة التطبيقات والخدمات التابعة لها.

كما تعلمون جميعًا على الأرجح، فشركة Huawei مُدرجة في القائمة السوداء للحكومة الأمريكية منذ شهر مايو من العام 2019، مما يعني أنها غير قادرة على التعامل مع الشركات الأمريكية وإستخدام التكنولوجيات الخاصة بها، وهذا يشمل حزمة التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل في أجهزتها المحمولة، ما لم تستثنيها الحكومة الأمريكية على وجه التحديد. مايكروسوفت هي إحدى الشركات التي حصلت على إعفاء ويمكنها الآن التعامل مع شركة Huawei.

إذا تم منح إعفاء مماثل لشركة جوجل، فبإمكان Huawei تحديث أجهزتها الحالية على الفور للحصول على تطبيقات وخدمات جوجل المعروفة إختصارًا بإسم Google Mobile Services، وهذا ما يعني بأن هواتف Huawei ستحصل على حق تشغيل التطبيقات والخدمات مثل Google Play Store و Google Maps و Google Photos و Youtube و Gmail.

لدى شركة Huawei حاليًا حزمة التطبيقات والخدمات الخاصة بها والتي تحمل إسم Huawei Mobile Services والتي تم تطويرها لتعمل كبديل لحزمة Google Mobile Services، ولكن الحزمة التابعة لشركة Huawei لا تزال محدودة جدًا، وليست بديلاً كاملاً لحزمة Google Mobile Services.

لجأ بعض المستخدمين إلى تحميل تطبيقات جوجل على شكل ملفات APK وتثبيتها يدويًا على هواتف Huawei الخاصة بهم، ولكن حذرت شركة جوجل من أن ذلك يفتح الباب أمام القراصنة المحتملين لإنشاء تطبيقات جوجل وهمية وتعرض أجهزة المستخدمين للخطر.

الآن، يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة جوجل ستحصل على إعفاء لإستئناف العمل مع شركة Huawei أو متى قد يحدث ذلك.

المصدر: موقع الكترونى

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