بحسب ما ورد، فقد تقدمت شركة جوجل بطلب للحصول على إعفاء من الحكومة الأمريكية، مما سيمكنها من إعادة الترخيص لشركة Huawei لإستخدام حزمة التطبيقات والخدمات التابعة لها.
كما تعلمون جميعًا على الأرجح، فشركة Huawei مُدرجة في القائمة السوداء للحكومة الأمريكية منذ شهر مايو من العام 2019، مما يعني أنها غير قادرة على التعامل مع الشركات الأمريكية وإستخدام التكنولوجيات الخاصة بها، وهذا يشمل حزمة التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل في أجهزتها المحمولة، ما لم تستثنيها الحكومة الأمريكية على وجه التحديد. مايكروسوفت هي إحدى الشركات التي حصلت على إعفاء ويمكنها الآن التعامل مع شركة Huawei.
إذا تم منح إعفاء مماثل لشركة جوجل، فبإمكان Huawei تحديث أجهزتها الحالية على الفور للحصول على تطبيقات وخدمات جوجل المعروفة إختصارًا بإسم Google Mobile Services، وهذا ما يعني بأن هواتف Huawei ستحصل على حق تشغيل التطبيقات والخدمات مثل Google Play Store و Google Maps و Google Photos و Youtube و Gmail.
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التعليقات على جوجل تتقدم بطلب للحصول على ترخيص للسماح لها بمواصلة العمل مع شركة Huawei
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