iPhone XR هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في العام 2019، وفقا لتقرير جديد

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iPhone XR هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في العام 2019، وفقا لتقرير جديد

عندما أعلنت شركة آبل عن الهاتف iPhone XR، كنا بصراحة نشك في نجاحه. بعد كل شيء، الهاتف iPhone XR ذكرنا بـ iPhone 5C الذي فشل في السوق، لذلك شعرنا أن iPhone XR سيشهد نفس المصير. ومع ذلك، فقد أثبت هذا الهاتف خطأنا، حيث يبدو أن جميع البيانات والإحصائيات تُشير إلى أن الهاتف كان جيدًا بالفعل.

الآن إتضح أننا قللنا من تقديرنا لمدى نجاحه. هذا وفقا لتقرير جديد صادر من قبل مؤسسة Omdia المتخصصة في بحوث السوق، والذي يفيد أن iPhone XR لم ينجح فقط، إنما حقق أداءً جيدًا إلى حد كان فيه هو الهاتف الأكثر مبيعًا في العام 2019.

هذا إنجاز مثير للإهتمام لأنه تم إطلاق هذا الهاتف في العام 2018، ولكنه إستمر في السيطرة على السوق حتى في العام 2019. إذا كانت الأرقام دقيقة، فقد تكون شركة آبل شحنت 46.3 مليون وحدة من الهاتف iPhone XR في العام 2019. سيأتي في المرتبة الثانية الهاتف iPhone 11 الذي تم شحن 37.3 مليون وحدة منه، ويليه Galaxy A10 و Galaxy A50 و Galaxy A20.

بالنظر إلى إرتفاع تكاليف الهواتف الذكية، فليس من المفاجئ حقًا أن نجد بأن بعض الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا في العام 2019 تنتمي إلى الفئة المتوسطة، ونحن نعتقد أنه ما لم يبدأ صناع الهواتف الذكية في خفض الأسعار، فسوف يتواصل هذا الإتجاه في المستقبل المنظور.

المصدر: موقع الكترونى

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