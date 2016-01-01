

بعد نفاده مرتين.. إقبال خرافي على هذا الهاتف في الإمارات بعد نفاده مرتين.. إقبال خرافي على هذا الهاتف في الإمارات

ذكرت صحيفة Gulf News أن هاتف سامسونج Galaxy Z Flip القابل للطى قد نفد من السوق الإماراتية مرة أخرى بسبب الإقبال الشديد عليه منذ إطلاقه في السوق.



وكان هاتف سامسونج Galaxy Z Flip القابل للطى قد تم إطلاقه والإعلان عنه للمرة الأولى من قبل عملاق الهواتف شركة سامسونج الكورية الجنوبية، بالتزامن مع سلسلة سامسونج Galaxy S20، بتقنية 5G، يوم 14 فبراير الماضى.



واقتحم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip القابل للطى، السوق الإماراتية يوم 18 فبراير الماضى، وتم شراءه الكمية الموجودة في السوق بالكامل، مما جعل الشركة تضخ كميات بشكل أكبر لتغطى الطلب المتزايد على الهاتف، لتنفذ الكمية مرة أخرى.

Samsung تطمح فى بيع 2.5 مليون نسخة من Galaxy Z Flipوقال عثمان البورا رئيس قسم الهواتف في شركة سامسونج لمنطقة الخليج، إن فريق عمل الشركة متحمس جدا بسبب ردة الفعل الإيجابية تجاه هاتف سامسونج Galaxy Z Flip القابل للطى والإقبال الشديد عليه.وأضاف البورا أن هناك تزايد كبير في طلب اللون الأرجوانى من نسخة Galaxy Z Flip القابل للطى، وأن الشركة ستعمل بكامل طاقتها على توفير أكبر قدر ممكن من الأعداد المطلوبة في السوق وجعلها تحت أيدى العملاء.وهاتف Galaxy Z Flip القابل للطى يأتى بواجهة أمامية من الزجاج وبإطار خارجى من الألومنيوم، ووزنه 183 جرام ، والشاشة ستأتى ب 6.7 بوصة من نوع LED Flash ، وبكاميرا ثلاثية خلفية كما أن الكاميرا السيلفي ستكون 10 ميجا بيكسل.ويبلغ سعر هاتف Galaxy Z Flip القابل للطى 1260 دولارًا.ويحتوى هاتف Samsung Galaxy Z Flip القابل للطى على معالج من نوع +Snapdragon 855، وبذاكرة وصول عشوائى بسعة 8 جيجابايت، كما أنه مزود بنظام تشغيل أندرويد 10 بواجهة One UI 2.



