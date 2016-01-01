

رسمياً "جالاكسي S20" من شركة "سامسونج" يطرح في الأسواق مارس القادم رسمياً "جالاكسي S20" من شركة "سامسونج" يطرح في الأسواق مارس القادم

بدأ الحجز المسبق لخط الهواتف الذكية الرائد الجديد لشركة "سامسونج إلكترونيكس" في كوريا الجنوبية اليوم ، حيث بدأت شركات الاتصالات المحلية في طرح العديد من العروض الترويجية لجذب العملاء.



وقالت "سامسونج" إن طلبات الحجز المسبق لهواتف "جالاكسي S20" سوف تستمر حتى يوم الأربعاء القادم في متاجر الهواتف المحمولة في كوريا وعبر الإنترنت، ومن المقرر أن تُطرح الهواتف الجديدة رسميًا في 6 مارس.



وتتضمن سلسلة "جالاكسي S20"، التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي في "سان فرانسيسكو"، ثلاثة موديلات، هي "S20"، و"S20 Plus"، و"S20 Ultra".

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ويصل سعر هاتف "S20" إلى 1.248 مليون وون (1,044 دولار أمريكي) في كوريا الجنوبية، بينما يصل سعر هاتف "S20 Plus" إلى 1.35 مليون وون. أما هاتف "S20 Ultra" الفاخر، والذي يتمتع بكاميرا بجودة 108 ميغابيكسل، فيبلغ ثمنه 1.59 مليون وون.وقالت شركة "سامسونج" إن أولئك الذين قاموا بالحجز المسبق لهواتفها الجديدة يمكنهم الحصول على سماعة "جالاكسي هوم ميني" الجديدة التي تعمل بالذكاء الصناعي، أو الطابعة المحمولة "نيمونيك ميني".وقد توقع المحللون في وقت سابق أن تبيع "سامسونج" ما بين 33 مليون و38 مليون وحدة من سلسلة "جالاكسي S20" عالميًا.وفي الوقت نفسه، بدأ بيع هاتف "سامسونج" الجديد "جالاكسي Z Flip" القابل للطي رأسيًا في كوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي، وقد نفدت المخزونات الأولية منه بالفعل في بعض المتاجر.وسوف يتم طرح هواتف "Z Flip Thom Browne Edition" -التي صممتها شركة "سامسونج" بالتعاون مع مصمم الأزياء الشهير "توم براون"- للبيع بدءًا من يوم الجمعة في كوريا الجنوبية، ويبلغ سعره 2.97 مليون وون.