شارب تكشف عن هاتفها Aquos R5G الجديد

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شارب تكشف عن هاتفها Aquos R5G الجديد

كشفت شركة شارب النقاب عن هاتفها الذكي Aquos R5G الجديد، الذي يدعم شبكة 5G.
ويأتي الهاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة وبدقة وضوح 3168×1440 بيكسل، وينبض بداخله معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائي سعة 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايت.
وتم تجهيز الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابيكسل، وأربع كاميرات على الجانب الخلفي بدقة 12 ميغابكسل و بدقة 48 ميغابيكسل لمستشعر الزاوية الواسعة، والذي يمكنه تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K، في حين تتمثل مهمة المستشعر الرابع في حساب معلومات العمق.
ويعتمد الهاتف المقرر إطلاقه بالأسواق خلال الربيع القادم على بطارية سعة 3730 ميللي أمبير ساعة، كما يعمل بنظام التشغيل Android 10.

المصدر: موقع 24

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