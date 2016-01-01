

إزاي تاخد سيلفي سريع بكاميرا Samsung Galaxy Z Flip إزاي تاخد سيلفي سريع بكاميرا Samsung Galaxy Z Flip

يبدو أن المفاجآت بالجملة لعشاق سامسونج خاصةً Samsung Galaxy Z Flip، وهو ثانى هاتف بشاشة قابلة للطى من الصانع الكورى العريق، والذى جاء بتحسينات فائقة مقارنة بشقيقه الأكبر Galaxy Fold.



وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يقدم ميزة التقاط سيلفى سريع فى ثانيتين فقط وذلك من خلال 4 خطوات، بدلًا من فتح الهاتف ومن ثم تطبيق الكاميرا، ونستعرضها لك.



1- اغلق الجهاز وامسكه فى يدك.

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2- اضغط مرتين على زر التشغيل.3- اضبط وضعيتك الصورة فى الشاشة الخارجية للهاتف.4- اضغط على زر التشغيل مرة واحدة وستلتقط الصورة بنجاح.يذكر أن يأتى Samsung Galaxy Z Flip يأتى بشاشة طويلة يبلغ قياسها 6.7 بوصة، وهى من الشاشت القابلة للطى التى تحمل إسم Foldable Dynamic AMOLED، مع طبقة حماية من الخدوش والتحطم من نوع Corning Gorilla Glass 6، وبعد طى الهاتف يتحول طوله إلى النصف وتلمح بعينيك شاشة حارجية لمعرفة الإشعارات ولكنها صغيرة جدًا، إلا أن حجمها قياسًا على وظيفتها جيدًا للغاية حيث يبلغ قياسها 1.1 بوصة، ولكنها ليست من نفس النوع فهى من نوعية شاشات الـ Super AMOLED.أما من ناحية التصوير وهى من ضمن الأسباب التى ترجح كفة سامسونج على موتورولا، فالكاميرا هنا الخاصة بـ Samsung Galaxy Z Flip مزدوجة وليست فردية وتأتى الأولى بقياس 12 ميجابيكسل وفتحة عدسة 1.8، والثانية بدقة 12 ميجابيكسل أيضًا بفتحة عدسة 1.4، مع ميزة تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K، مع فلاش LED قوى، ولمحبى التقاط الصور السيلفى سيجدوا كاميرا أمامية مميزة بدقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2.4.وبالإنتقال لمرحلة العتاد ستجد تحفة سامسونج Samsung Galaxy Z Flip يأتى بمعالج جبار من شركة كوالكوم الشهيرة وهو من نوع Snapdragon 855+ بقوة 2.95 جيجاهرتز، ومعالج رسوميات Adreno 640 بالإضافة لذاكرة وصول عشوائى "رام" سعة 8 جيجابايت، أما السعة التخزينية الداخلية جاءت بذاكرة 256 جيجابايت، والأمر الغير سار هنا هو عدم إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية للمحتوى.وبالطبع هاتف بكل هذه المميزات مثل Samsung Galaxy Z Flip مزود بنظام Android 10الأحدث من جوجل بواجهة تشغيل One UI 2.0 ، ومن بين المفاجآت التى قدمتها سامسونج لعشاقها بوضع قارىء البصمة فى زر التشغيل الجانبى بدلًا من الجهة الخلفية أو أسفل الشاشة نفسها، كما تخلت أيضًا عن فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر، وإستيعاضها بسماعة من نوع Type-C ، أو سماعاتها اللاسلية الجديدة Galaxy Buds،ويوفر Samsung Galaxy Z Flip تقنية إتصال بلوثوت من الجيل الخامس، وأيضًا الإتصال اللاسلكى عبر NFC، وهو ثنائى الشريحة، ولكن الأمر الذى كان المتوقع أن يكون أفضل حيث يحتوى الهاتف على بطارية سعة 3300 ميللى أمبير، يمكن شحنها من صفر ألى 50% فى 30 دقيقة فقط بفضل دعمها للشحن السريع بقوة 15 وات وتعمل بكابل من نوع Type-C، ونفس القوة فى الشحن العادى أتاحتها سامسونج فى ميزة الشحن اللاسلكى أيضًا.وعكس الشقيق الأكبر Fold ، وفرت سامسونج 3 ألاون مختلفة لتناسب جميع الأذواق، حيث بات يمكنك شراء نسختك من هاتف Samsung Galaxy Z Flip فى ثلاثة نسخ هى هى الأسود القاتم والذهبي و البنفسجى الفاتح، ولكن عليمك أن تدفع حوالى وردى ، مقابل 1480 يورو أو 1380 دولارًا أمريكيًا.