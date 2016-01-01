

سعر وموعد إطلاق أحدث محمول لهونر بمصر سعر وموعد إطلاق أحدث محمول لهونر بمصر

انطلق مساء امس الهاتف المنتظر لشركة هونر العالمية وهو HONOR 9X PRO الذي سيحدث طفره فى سوق الهواتف المحموله لما يحمله من مزايا مختلفه مقابل سعر تنافسي وذلك بالاضافه الي العروض المميزة المصاحبه له حيث سيكون هناك فرصه كبيره للعملاء للحصول علي مجموعه من الهدايا الكبيرة عند شراء الهاتف



ويقوم العملاء الراغبين بشراء الهاتف بتسجيل رغباتهم فى الشراء بداية من اليوم وحتى يوم ٦ مارس القادم ،كما سيتم عمل ورش عمل للتحدث عن مزايا الهاتف خلال يوم 14 مارس و15 مارس القادم داخل مصر .



وتقدم هونر لاول ٤٠٠ شخصا قاموا بالتسجيل مجموعه من الهدايا القيمة ومنها سماعه هونر الرياضية البرو ، كما تقدم لهم ضمانا علي الهاتف لمدة 24 شهرًا ،بالاضافه الي 6 شهور 50 جيجا بايت من مساحة التخزين علي السحابه الحوسبية ، كما تقدم هديه خاصه لعشاق الموسيقى وهي عضوية موسيقى هواوي والتي تصل إلى 6 أشهر

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واكدت شركة هونر ان الهاتف المرتقب هونر HONOR 9X PRO سيكون متاحا للحجز المسبق فى السوق المصرى يوم ٨ مارس ويكون متاحا فى الاسواق يوم ١٩ مارس حيث تحدد سعر الهاتف 4499 جنيها مصريا .ويعدّ هذا الهاتف الذكي الجديد أول هاتف من HONOR يعمل بمعالج Kirin 810 ثماني النواة الذي صُمم على شريحة مقاس 7 نانومتر ليوفّر الأداء القوي والقدرات الفائقة وليخفّض استهلاك الطاقة بدعم الذكاء الاصطناعي.ويمتاز الهاتف أيضًا بتصميم خلفي ثلاثي الأبعاد مصنوع من الزجاج المتدرج على شكل الحرف X، بالإضافة إلى شاشة العرض الكاملة التي تضم بداخلها كاميرا أمامية تخرج للأعلى عند تشغيلها، وكاميرا ثلاثية خلفية بدقة 48 ميجابكسل مزودة بخاصية التصوير التصوير الليلي الفائقة.ويتضمن الهاتف الجديد التحديثات المهمة من إصدار HONOR 9X الذي أطلق مسبقًا ضمن نفس السلسلة، وسيجد العملاء في الهاتف قدرات المعالجة الفائقة المدعمة بالذكاء الاصطناعي وإمكانيات اللعب المطورة والشاشة الأكبر والقوة الإضافية في البطارية.ويتمتع العملاء بتجربة مشاهدة رائعة بفضل شاشة العرض الكاملة التي تُشكّل 92% مقارنة بالحجم الكلي لهيكل الهاتف، وكاميرا أمامية تخرج للأعلى بدقة 16 ميجابيكسل، ومستشعر البصمة الجانبي