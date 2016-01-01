شركة اوبو تقوم في الخارج بالإعلان عن هاتف Oppo A31 الإقتصادي الجديد، وهواتف شركة اوبو الإقتصادية دائمًا تأتي بمواصفات مُتقاربة من بعضها بدون اي تطورات او هواتف مُختلفه، لكن المُميز في هذه الهواتف انها تكون الى حدٍ ما مُتكامله ومُلبيه لرغبات المُستخدمين وخصوصًا في الاسواق المصرية، فنرى ان مُعظم هواتف اوبو الإقتصادية تأتي مع شاشة كبيرة وبطارية ضخمة وهذه هي اهم إحتياجات المُستخدمين في الفئة الإقتصادية.
مواصفات Oppo A31 :-
ابعاد الموبايل 163.9×75.5×8.3 مم مع وزن 180 جرام
تصميم من البلاستيك البولي كاربونيت وفريم بلاستيك ايضًا
الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال جيل رابع مع كارت ميموري بحجم 256 جيجا في منفذ مخصص له
شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل بجودة HD+ وكثافة بيكسلات تصل الى 270 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 والشاشة تأتي مع نوتش Water Drop في الأعلى
Oppo A31 Design
معالج ميدياتك Helio P35 ثماني النواة بدقة تصنيع 12 نانو ميتر وبقوة 2.3 جيجا هيرتز مع معالج رسومي PowerVR GE8320
اندرويد باي 9.0 بواجهة اوبو ColorOS 6.1
هاتف Oppo A31 يأتي مع مساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام
كاميرا خلفية ثُلاثية بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 وبدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي عدسة ماكرو وبدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل
الكاميرات الخلفية تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps وتدعم فلاش ليد وHDR وPanorama
كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
الهاتف يدعم بصمة الإصبع وهي موجوده في ضهر الهاتف
بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4230 مللي امبير لا تدعم الشحن السريع ويتم شحنها عن طريق منفذ الشحن القديم Micro USB 2.0
الوان الهاتف الأبيض والإسود
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التعليقات على إطلاق هاتف Oppo A31 رسميًا في الخارج – مفيش جديد لسه !
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