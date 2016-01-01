

إطلاق هاتف Oppo A31 رسميًا في الخارج – مفيش جديد لسه ! إطلاق هاتف Oppo A31 رسميًا في الخارج – مفيش جديد لسه !

شركة اوبو تقوم في الخارج بالإعلان عن هاتف Oppo A31 الإقتصادي الجديد، وهواتف شركة اوبو الإقتصادية دائمًا تأتي بمواصفات مُتقاربة من بعضها بدون اي تطورات او هواتف مُختلفه، لكن المُميز في هذه الهواتف انها تكون الى حدٍ ما مُتكامله ومُلبيه لرغبات المُستخدمين وخصوصًا في الاسواق المصرية، فنرى ان مُعظم هواتف اوبو الإقتصادية تأتي مع شاشة كبيرة وبطارية ضخمة وهذه هي اهم إحتياجات المُستخدمين في الفئة الإقتصادية.



مواصفات Oppo A31 :-

ابعاد الموبايل 163.9×75.5×8.3 مم مع وزن 180 جرام

تصميم من البلاستيك البولي كاربونيت وفريم بلاستيك ايضًا

الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال جيل رابع مع كارت ميموري بحجم 256 جيجا في منفذ مخصص له

شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل بجودة HD+ وكثافة بيكسلات تصل الى 270 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 والشاشة تأتي مع نوتش Water Drop في الأعلى

Oppo A31 Design





معالج ميدياتك Helio P35 ثماني النواة بدقة تصنيع 12 نانو ميتر وبقوة 2.3 جيجا هيرتز مع معالج رسومي PowerVR GE8320

اندرويد باي 9.0 بواجهة اوبو ColorOS 6.1

هاتف Oppo A31 يأتي مع مساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام

كاميرا خلفية ثُلاثية بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 وبدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي عدسة ماكرو وبدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

الكاميرات الخلفية تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps وتدعم فلاش ليد وHDR وPanorama

كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

الهاتف يدعم بصمة الإصبع وهي موجوده في ضهر الهاتف

بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4230 مللي امبير لا تدعم الشحن السريع ويتم شحنها عن طريق منفذ الشحن القديم Micro USB 2.0

الوان الهاتف الأبيض والإسود

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تم إطلاق هاتف Oppo A31 في الخارج بشكل رسمي وتم تسعير الهاتف للنسخة الوحيده التي تأتي بمساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 190 دولار او حوالي 3000 جنيه مصري.هاتف Oppo A31 يأتي مع شاشة كبيرة وبطارية ضخمة وتصميم الى حدٍ ما تقليدي لكنه مقبول، والهاتف يأتي مع مساحة تخزين 128 جيجا وهي مساحة جيده في هذا السعر، كما انه يأتي مع 3 كاميرات خلفية بوظائف ليست الأفضل في هذه الفئة السعرية فلا يوجد عدسة Ultra Wide على سبيل المثال.والمعالج الموجود في الهاتف رأيناه العديد من المرات في هذه الفئة السعرية والان نرى معالجات اقوى بفرق كبير في هذه الفئة، حيث نرى من اوبو نفسها في مصر هاتف مثل Oppo A5 2020 بنفس السعر كما اننا نرى من ريلمي ايضًا هاتف Realme 5 ومن شاومي هاتف Redmi Note 8 وهي هواتف قوية في هذه الفئة السعرية.لا يوجد اخبار عن إطلاق الهاتف بنسخة عالميه لكن نتوقع ان يدخل الهاتف للأسواق المصرية بسعر حوالي 2500 جنيه مصري !