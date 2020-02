قريبًا .. هاتف Samsung Galaxy S10 Lite في الاسواق المصرية وهاتف جديد من انفنكس ! قريبًا .. هاتف Samsung Galaxy S10 Lite في الاسواق المصرية وهاتف جديد من انفنكس !

قامت شركة سامسونج مؤخرًا في الاسواق المصرية بإطلاق هاتف Samsung Galaxy Note 10 Lite بشكل رسمي في الاسواق المصرية، وكانت اطلقت الهاتف مع هاتف Galaxy S10 Lite في الخارج قبل إطلاقه هُنا بفتره، والأن نرى ان سامسونج ستقوم بإطلاق هاتف سامسونج جالاكسي S10 لايت الجديد بشكل رسمي في الاسواق المصرية الفتره القادمة.



وبهذه الهواتف تُريد سامسونج ان تستحوذ على فئة سعرية مُعينه ( من 8000 لـ 10000 جنية ) لتتمكن من السيطرة على كافة المبيعات في جميع الفئات السعرية، وبهذه الخطوه تقوم سامسونج بإشعال المنافسة بشكل قوي جدًا مع شركات الموبايلات الاخرى.



مواصفات Samsung Galaxy S10 Lite :-

ابعاد الموبايل 162.5×75.6×8.1 مم مع وزن 186 جرام

تصميم الموبايل من البلاستيك او الـGlasstic كما تقول سامسونج مع فريم معدن

الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع او شريحة مع كارت ميموري بحجم 512 جيجا

شاشة سوبر اموليد بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 394 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 ونسبة إستحواذ الشاشة من واجهة الهاتف تصل الى 87.8%

الشاشة تدعم Always On Display وتدعم HDR10+معالج كوالكوم سناب دراجون 855 يعمل بتكنولوجيا 7 نانو ميتر وبقوة 2.84 جيجا هيرتز مع معالج رسومي Adreno 640مساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام ونوع الذاكره UFS 2.1اندرويد 10 بواجهة One UI 2.0 الجديدهكاميرا اماميه بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم HDRكاميرا خلفية ثُلاثية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 وتدعم مثبت بصري وبدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، وبدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي عدسة ماكرو للتصوير عن قُربGalaxy S10 Lite Cameraالكاميرا الخلفية تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps مع مثبت بصري وتدعم HDR وPanorama وفلاش ليدالهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليبصمة الإصبع في الهاتف موجوده اسفل الشاشةبطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4500 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات ( ولكن الشاحن المرفق في العلبة 25 وات فقط ) عن طريق منفذ USB Type Cالوان الهاتف الأبيض والأزرق والإسودS10 Lite Colorsهاتف Galaxy S10 Lite يأتي مع معالج قوي سناب دراجون 855 وهو أهم ما يميز هذا الهاتف عن Samsung Note 10 Lite .. وبذلك يكون S10 لايت صاحب اداء أفضل بفرق ملحوظ عن النوت 10 لايت .. ولكن يتميز النوت بمميزات القلم S Pen مع كاميرا خلفية أفضل مع مدخل سماعات 3.5 ملم مع سعر أقل.الاختيارات امامك .. في حالة رغبتك بالحصول على موبايل نوت بقلم .. سيكون النوت 10 لايت خيار ممتاز .. اما في حالة رغبتك بالحصول على هاتف باداء ممتاز سيكون لديك S10 Lite من سامسونج.ستقوم شركة سامسونج بإطلاق موبايل S10 Lite في الفتره القادمة في الاسواق المصرية بشكل رسمي، ونتوقع ان يتم تسعير الهاتف للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 9500 جنية مصري.وبالطبع سنقوم بمراجعة الهاتف فور اصداره في السوق المصري على موبيزل.تم ايضًا تسريب صور واقعيه من هاتف Infinix S5 Pro القادم والذي سيتم إطلاقه في الاسواق المصرية ايضًا قريبًا، وظهرت التسريبات توضح ان الهاتف سيأتي بشاشة كاملة وكاميرا سيلفي موجوده في موتور يخرج من اعلى الهاتف ولأول مره في الفئة الإقتصادية.الهاتف من الواضح انه يأتي بتصميم قوي جدًا ومُختلف وسيكون تصميم مُميز من انفينكس في هذه الفئة السعرية، وجاء هاتف Infinix S5 العادي من قبل بتصميم بشاشة كاملة والسيلفي في ثُقب في اعلى الشاشة، لذلك تعمل انفينكس على توفير شاشة كاملة في الفئة الإقتصادية مع تصميم جيد مُميز.شاشة الهاتف ستكون بحجم 6.6 بوصة بدقة HD+، كما انه سيأتي بمعالج Helio P35 الذي لا يُقدم نقلة نوعية عن اداء Helio P22 المعتاد من انفينكس في الفئة الاقتصادية وجميع المعالجات التي إستخدمتها إنفينكس لا تُقدم اي جديد في نُقطة الأداء للأسف.الهاتف يأتي مع كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل في موتور يخرج من اعلى الهاتف للحصول على الشاشة الكامله، كما ان الكاميرا الخلفية الأساسية ستأتي بدقة 48 ميجا بيكسل والكاميرات الخلفية هي ثلاثة كاميرات.نتوقع ان يتم اطلاق الهاتف في مصر خلال شهر مارس القادم .. وسنقوم بمراجعة الهاتف في أقرب فرصة على موقعكم المفضل موبيزل.