

ريلمي تعلن عن هاتفها الرائد الجديد Realme X50 Pro بشكل رسمي ! ريلمي تعلن عن هاتفها الرائد الجديد Realme X50 Pro بشكل رسمي !

قامت شركة ريلمي اليوم بشكل رسمي في الخارج بالإعلان عن احدث هواتفها الرائده وهو هاتف Realme X50 Pro 5G الجديد الذي يأتي مع اقوى معالج حاليا ليُنافس مع الهواتف الرائدة السابقة التي تم إطلاقها هذه الفتره، ويأتي الموبايل مع شحن سريع 65 واط ، والهاتف هو النسخة البرو من Realme X50 الذي تم إطلاقه منذ فتره !



كان من المفترض ان يتم الإعلان عن Realme X50 Pro في مؤتمر MWC لعام 2020 والذي يُقام في برشلونة لكن تم إلغاء المؤتمر بسبب ازمة فيروس كورونا وقامت ريلمي بالإعلان عن الهاتف عن طريق بث مباشر على يوتيوب !



Realme X50 Pro

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مواصفات Realme X50 Pro :-ابعاد الموبايل 159×74.2×9.4 مم مع وزن 207 جرامتصميم الهاتف من الزجاج مع فريم الومنيوم وطبقة حماية Gorilla Glass 5الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال حتى الجيل الخامس ولا يدعم تركيب كارت ميموريشاشة سوبر اموليد بحجم 6.44 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة وابعاد 20:9 والشاشة تدعم معدل تحديث 90 هيرتز وتدعم ايضًا HDR10+طبقة حماية على الشاشة من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامسRealme X50 Pro Designمعالج كوالكوم سناب دراجون 865 ثماني النواة وهو أفضل معالج رائد حاليا بتكنولوجيا 7 نانو ميتر وبقوة تصل الى 2.84 جيجا هيرتز مع معالج رسومي Adreno 650اندرويد 10 بواجهة Realme UI 1.0مساحة تخزين 128 جيجا مع 6 أو 8 جيجا رام او 256 جيجا مع 12 جيجا رام والذاكره نوعها UFS 3.0 والرام من نوع LPDDR5كاميرا خلفية رُباعيه بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سامسونج GW1 وبدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.5 وهي Telephoto لعمل زوم 2X بدون فُقدان تفاصيل، والثالثه بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.3 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، والكاميرا الرابعه بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ابيض واسود وتُستخدم للعزلRealme X50 Pro Back Cameraالهاتف يدعم فلاش ليد وHDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم للمثبت الإلكترونيكاميرا اماميه ثُنائية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.5 بمستشعر سوني IMX616 وبدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide وهي تدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps مع دعم لمثبت الكتروني اماميالهاتف يدعم سماعات خارجية ستريوالهاتف لا يدعم منفذ 3.5 مللي لتوصيل سماعاتبطارية بحجم 4200 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات عن طريق منفذ USB Type C ويتم شحنها في 35 دقيقة فقط بالكاملبصمة الإصبع في الهاتف مدمجة بالشاشة وسريعة جداالوان الهاتف الأخضر والأحمرRealme X50 Pro Colorsتم إطلاق الهاتف في الخارج بشكل رسمي اليوم، وتم تسعير الهاتف للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 550 دولار او حوالي 8 الاف جنيه مصري وتم تسعير النسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 625 دولار او حوالي 10 الاف جنيه مصري.الهاتف يأتي مع نفس مستشعر كاميرا Realme XT وهذا يعني لا تطوير في الكاميرا الخلفية مع كاميرا سيلفي بفتحة عدسة ضيقة جدا مما يعني صعوبة في التصوير الليلي .. ولكن على صعيد أخر يأتي X50 Pro مع اقوى اداء حاليًا بأعلى معالج من كوالكوم، كما انه يأتي مع بطارية ضخمة وتدعم الشحن فائق السرعة الذي نراه لاول مرة في هاتف من ريلمي.لكن لا نتوقع ان يتم إطلاق الهاتف في الاسواق المصرية وذلك بسبب دعمه لشبكات الجيل الخامس كما ان ريلمي ليست جريئة في اطلاق هواتفها الرائده في الاسواق المصرية، فمن قبل رأينا Realme X2 Pro ولكن لم يتم إطلاقه في مصر بالرغم من تحقيقه مبيعات قوية في الخارج ! ونتوقع ان يتم اصدار الهاتف في الخليج.