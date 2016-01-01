

هواوي تطلق P40 في باريس الشهر المقبل هواوي تطلق P40 في باريس الشهر المقبل

أعلنت شركة "هواوي" الصينية، عملاق صناعة الهواتف الذكية، أنها ستكشف النقاب عن هواتفها الرائدة القادمة، "بي 40" و"بي 40 برو"، في 26 مارس المقبل خلال حدث سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس.



وبحسب موقع "أندرويد سينترال" الإلكتروني المعني بأخبار أجهزة "أندرويد" المحمولة، لن تتمكن هواتف "بي 40" – على عكس سابقاتها من خط إنتاج هواتف "بي" - من الوصول إلى تطبيقات وخدمات "جوجل" المختلفة، بما في ذلك متجر تطبيقات "بلاي ستور"، بسبب الحظر الذي فرضته الإدارة الأمريكية على الشركات الأمريكية على التعاون التجاري مع الشركة الصينية.



ومن المتوقع أن يتم إطلاق الجهازين الجديدين بشاشتي عرض بتردد 120 هيرتز، مع ثلاث كاميرات على الموديل "بي 40"، وخمس كاميرات على الموديل "بي 40 برو"، وسيحتوي الهاتفان على نظام تشغيل "أندرويد 10".