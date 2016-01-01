أطلقت شركة LG الكورية الجنوبية أحدث هواتفها الذى يحمل إسم LG Q51، وياتى ضمن فئة الهواتف المتوسطة عالية المواصفات حيث يأتى بشاشة 6.5 بوصة مع كاميرا أساسية ثلاثية.
وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى LG Q51 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع IPS LCD، وهى كاملة بدون أى حواف جانبية، بالإضافة إل نوتش فى اعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية.
ولعشاق التصوير يحتوى LG Q51 على كاميرا رباعية، بدقة 13 و 5 و 2 ميجابيكسل مع فلاش قوى من نوع LED، بالإضافة بكاميرا أمامية 13 ميجابيكسل.
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التعليقات على LG Q51 يظهر للنور رسميًا بـ 3 كاميرات..
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