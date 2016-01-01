

فيديو إطلاق هواوي Mate Xs.. قابل للطي ويفتقر للتطبيقات التي تريدها فيديو إطلاق هواوي Mate Xs.. قابل للطي ويفتقر للتطبيقات التي تريدها

أعلنت شركة هواوي عن هاتف HUAWEI Mate Xs، ويعد الإصدار المطور لهاتف HUAWEI Mate X القابل للطي، خلال بث مباشر على يوتيوب بعنوان TOGETHER Connecting Possibilities.









وفقًا لموقع engadget؛ كانت هواوي قد كشفت في مؤتمر برشلونة MWC العام الماضي، عن هاتف Mate X المثير للإعجاب، لكنه لم يكن جهاز رخيصًا، ولم يكن مثاليًا، لكنه لا يزال يبدو أنه الخيار الأقوى القابل للطي في ذلك الوقت.

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يعد هاتف Galaxy Fold الجديد من سامسونج بمثابة تناظرية مثالية لهاتف Mate Xs 5G من Huawei، وهو هاتف يجب أن يكون أفضل استعدادًا، لم يتغير شيء كبير بشكل خاص منذ Mate X، ولا يزال هناك شاشة 8 بوصة، تتحول إلى هاتف بحجم 6.6 بوصة في وضع الهاتف الذكي القياسي.ما الذي تغير في هاتف HUAWEI Mate Xs ؟لا يزال هناك زر تحرير لإلغاء إرضاء الهاتف الذكي بشكل مرض، ولكن تمت ترقية المفصلة نفسها، وفقًا لشركة Huawei؛ فإن عدد الأجزاء والمكونات داخل المفصلة يرتفع من حوالي 100 إلى 150لم تكن الشاشة مسطحة تمامًا، لكن التماس خفي تمامًامثل Galaxy Z Flip من Samsung، والذي يحتوي أيضًا على شاشة قابلة للطي أكثر تقدمًا، بالنسبة إلى Mate Xs، لا توجد مطالبات بالزجاج الرفيع للغاية، ولكن هناك بعض التحسينات الفنية تشتمل أربع طبقات على مادة بولياميد جديدة تهدف إلى الحفاظ على حماية الشاشة بشكل أفضل.أعرب الموقع عن قلقه إزاء صلابة الطيات في Mate Xs ليست محصنة ضد هذه المخاوف، على طول الجزء الخلفي، ويبدو التماس المفصلي مكشوفًا قليلًا، يمكنك رؤية ما يبدو أنه بعض الأجهزة الداخلية.هناك بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، مقسمة بين خليتين، مع معيار شحن عالي السرعة جديد من Huawei، إنها قوة كبيرة وتطلب نظام تبريد جدي ، مع تصميم يسمى "زعنفة السمك الطائر" لتسريع عملية التبريد.يساعد هذا مع شريحة Kirin 990 5G الجديدة من صنع Huawei أيضًا، والتي تتميز ببعض سرعات البيانات النظرية العالية،