أعلنت شركة هواوي بأنها ستقوم بالكشف عن سلسلة هواتف هواوي P40 في 26 مارس القادم بحدث خاص في العاصمة الفرنسية باريس حيث سيتصمن المؤتمر الكشف عن نسختي P40 وP40 Pro.
ومن خلال التسريبات السابقة يتوقع إطلاق الهاتف بشاشة بمعدل تحديث 120 هيرتز في كلتا النسختين وثلاث كاميرا خلفية بنسخة P40 وخمس كاميرات بنسخة P40 Pro، وسيعمل بنظام أندرويد 10 مع واجهة هواوي الأخيرة EMUI 10.
لكن كما سبق وشهدنا إطلاق سلسلة هواتف Mate 30 التي لم تأتي مع خدمات جوجل وهو ما سيحصل أيضاً مع سلسلة P40 وذلك كما هو معلوم بسبب العقوبات الأمريكية والحظر المفروض على الشركة الصينية والذي قد يشهد مزيداً من التضييق في قادم الأيام.
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التعليقات على هواوي تحدد 26 مارس القادم موعداً للكشف عن سلسة P40 في باريس
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