هواوى تحصل على عقود تقنية الجيل الخامس التجارية

أعلنت شركة "هواوي" الصينية للتكنولوجيا أنها حصلت حتى الآن على 91 عقدا من عقود الجيل الخامس التجارية، وشحنت أكثر من 60 ألف وحدة هوائي (AAUs) ضخمة تنتمي للجيل الخامس.
وذكرت الشركة –في بيان اليوم- أنها تلتزم بتطوير أفضل حلول الجيل الخامس المتكاملة، والتي تشمل أفضل المحطات الأرضية من الجيل الخامس من حيث الأداء في هذه الصناعة والتي تدعم جميع السيناريوهات وكذلك وحدات هوائي (Blade AAU) ذات أعلى مستوى من التكامل.
وأضافت (هواوي) أنها تعتزم استثمار 20 مليون دولار في تطبيقات الجيل الخامس المبتكرة خلال السنوات الخمس القادمة من خلال برنامج ( 5G Partner Innovation Program)، بهدف المساهمة في إنشاء نظام بيئي مزدهر لتقنيات الجيل الخامس وتسريع النجاح التجاري للجيل الخامس.
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