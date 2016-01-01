

متاجر التطبيقات قد تستفيد مالياً من تفشي فيروس كورونا متاجر التطبيقات قد تستفيد مالياً من تفشي فيروس كورونا

مع استمرار تفشي فيروس كورونا، يُنصح عمومًا بأنه إذا لم تكن بحاجة إلى الخروج والتفاعل مع الناس، فمن الأفضل أن تبقى في المنزل. وتم أيضًا إخبار أولئك الذين قاموا برحلات إلى الصين مؤخرًا أنه يتعين عليهم فرض الحجر الصحي من أجل منع الفيروس من الانتشار وإصابة الأشخاص الآخرين.



ونتيجة لذلك، فنحن نتخيل أنه سيكون هناك ارتفاع في عدد الأشخاص الذين يفضلون البقاء في المنزل في المستقبل المنظور، ويبدو أن شركات مثل آبل قد تستفيد من ذلك. هذا وفقًا للمحللة Katy Huberty من مؤسسة Morgan Stanley والتي تقترح أنه نظرًا لحقيقة أن المزيد من الناس يفضلون البقاء في منازلهم أو يخططون للبقاء في منازلهم، فقد تزداد إيرادات متاجر التطبيقات لأن الناس يجدون طرقًا أكثر للترفيه عن أنفسهم.



وبقدر ما يبدو هذا الأمر صعبًا، فإن لدى Katy Huberty بعض الأدلة لدعم مزاعمها. أحدها من Tencent، والتي ستقوم بزيادة قدرات الخوادم الخاصة بإحدى ألعابها على الإنترنت والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد اللاعبين خلال السنة الصينية الجديدة، خاصة بعد إلغاء العديد من الإحتفالات بسبب تفشي فيروس كورونا.

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كما تشير إلى بيانات متجر Apple App Store التي أظهرت نموًا بنسبة 22.5 في المئة على أساس سنوي خلال شهر يناير. بينما ذكرت المحللة Katy Huberty متجر آبل بالتحديد، فنحن نعتقد أنه يمكن أيضًا تطبيق الشيء نفسه على متاجر التطبيقات الأخرى، بما في ذلك متجر Google Play Store، على الرغم من أننا لا نملك الإحصائيات التي تؤكد ذلك.