مع استمرار تفشي فيروس كورونا، يُنصح عمومًا بأنه إذا لم تكن بحاجة إلى الخروج والتفاعل مع الناس، فمن الأفضل أن تبقى في المنزل. وتم أيضًا إخبار أولئك الذين قاموا برحلات إلى الصين مؤخرًا أنه يتعين عليهم فرض الحجر الصحي من أجل منع الفيروس من الانتشار وإصابة الأشخاص الآخرين.
ونتيجة لذلك، فنحن نتخيل أنه سيكون هناك ارتفاع في عدد الأشخاص الذين يفضلون البقاء في المنزل في المستقبل المنظور، ويبدو أن شركات مثل آبل قد تستفيد من ذلك. هذا وفقًا للمحللة Katy Huberty من مؤسسة Morgan Stanley والتي تقترح أنه نظرًا لحقيقة أن المزيد من الناس يفضلون البقاء في منازلهم أو يخططون للبقاء في منازلهم، فقد تزداد إيرادات متاجر التطبيقات لأن الناس يجدون طرقًا أكثر للترفيه عن أنفسهم.
وبقدر ما يبدو هذا الأمر صعبًا، فإن لدى Katy Huberty بعض الأدلة لدعم مزاعمها. أحدها من Tencent، والتي ستقوم بزيادة قدرات الخوادم الخاصة بإحدى ألعابها على الإنترنت والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد اللاعبين خلال السنة الصينية الجديدة، خاصة بعد إلغاء العديد من الإحتفالات بسبب تفشي فيروس كورونا.
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التعليقات على متاجر التطبيقات قد تستفيد مالياً من تفشي فيروس كورونا
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