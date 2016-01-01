

Xiaomi تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro

بعد مسلسل طويل من الإعلانات التشويقية، قامت شركة Xiaomi أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد الجديد Xiaomi Mi 10 ليكون بمثابة المنافس الأول من الشركة لهواتف Galaxy S20 Series التي أعلنت عنها شركة سامسونج مؤخرًا والتي ستصل إلى السوق في أوائل شهر مارس المقبل.



جدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي نطلع فيها على تصميم الهاتف Xiaomi Mi 10، فقد سبق لشركة Xiaomi أن قامت بنشر الصور الرسمية للهاتف والتي أكدت لنا قدومه مع واجهة أمامية تشبه إلى حد ما الواجهة الأمامية للهاتف Xiaomi Mi Note 10 بفضل الشاشة المزودة بالقطع في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية والمزودة أيضًا بقارئ بصمات الأصابع، فضلا عن واجهة خلفية مغطاة بطبقة Gorilla Glass 5 وتضم أربع كاميرات بوضعية عمودية يتواجد أسفلها مباشرة الفلاش LED.



الشيء الأكثر أهمية في الهاتف Xiaomi Mi 10 هو بلا شك الكاميرات الأربعة في الخلف. تعمل الكاميرات الأربعة المنقسمة إلى وحدتين على توفير تجربة تصوير مميزة لجميع المستخدمين. وبالنسبة للكاميرا الأساسية، فهي تستخدم المستشعر Samsung ISOCELL Bright HMX والذي تبلغ دقته 108 ميغابكسل مع العلم بأنه تم تطويره بالتعاون مع الشركة الكورية الجنوبية وتم إطلاقه لأول مرة مع الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha الثوري.

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الهاتف Xiaomi Mi 10 الجديد يضم يضم كذلك كاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميغابكسل تمتاز بزاوية مشاهدة واسعة تصل إلى 117 درجة، وكاميرا لإستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل وكاميرا أخرى بنفس الدقة تعمل ككاميرا ماكرو.وكما كنا نتوقع بالفعل، فالهاتف Xiaomi Mi 10 الجديد يأتي كذلك مع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع المودم Qualcomm X55. وبالنسبة للنسخة الأساسية من الهاتف Xiaomi Mi 10، فهي تأتي مع 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية علمًا أن هذه النسخة بالذات ستكلف 3999 يوان صيني أي ما يعادل 572 دولار أمريكي.الهاتف Xiaomi Mi 10 الجديد يأتي مع بطارية كبيرة بسعة 4780mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 30W مع الشاحن المناسب الذي يأتي بشكل مسبق مع الهاتف، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 30W. يجلب الهاتف Xiaomi Mi 10 أيضًا الشحن اللاسلكي العكسي بسرعة تصل إلى 10W. وبغض النظر عن الشحن، فالهاتف الرائد الجديد من شركة Xiaomi أصبح الآن كذلك يأتي مع غرفة أكبر للصوت مما يتيح له تقديم صوتًا أعلى وأفضل. وإلى جانب ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Xiaomi Mi 10 كذلك بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz.عندما يتعلق الأمر بمستشعر بصمات الأصابع، فقد تم تضمينه في الشاشة على غرار العديد من الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم مع العلم بأن الهاتف Xiaomi Mi 10 يأتي كذلك بشكل مسبق مع روم MIUI 11 الذي يستند على نظام Android 10.أما بالنسبة للهاتف Xiaomi Mi 10 Pro، فهو يضم نفس المواصفات التقنية للهاتف Xiaomi Mi 10 العادي بإستثناء أنه حصل على بطارية أصغر بسعة 4500mAh ولكنها تدعم الشحن السريع بقوة 50W، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 30W، فضلا عن الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10W. وعلاوة على ذلك، فالهاتف Xiaomi Mi 10 Pro الجديد يضم كذلك 8 عدسات في الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 108 ميغابكسل، ويضم كذلك كاميرا مقربة بدقة 8 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريًا هجينًا يصل إلى ×10، وكاميرا أخرى مقربة بدقة 12 ميغابكسل من أجل الصور المضببة الخلفية، إضافة إلى كاميرا واسعة الزاوية بدقة 20 ميغابكسل مع العلم بأن الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro يدعمان كليهما تصوير الفيديوهات بدقة تصل إلى 8K.تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يكون الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro متوفرًا للطلب المسبق إبتداء من 18 فبراير بينما سيتم عرض الهاتف Xiaomi Mi 10 للبيع إبتداءً من يوم غد الجمعة بالأسعار التالية :Xiaomi Mi 10 – 8GB/128GB : يُكلف 572 دولار أمريكيXiaomi Mi 10 – 8GB/256GB : يُكلف 615 دولار أمريكيXiaomi Mi 10 – 12GB/256GB : يُكلف 673 دولار أمريكيXiaomi Mi 10 Pro – 8GB/256GB : يُكلف 715 دولار أمريكيXiaomi Mi 10 Pro – 12GB/256GB : يُكلف 787 دولار أمريكيXiaomi Mi 10 Pro – 12GB/512GB : يُكلف 860 دولار أمريكيكان من المقرر أن تقوم شركة Xiaomi بالإعلان عن الإطلاق العالمي للهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية أواخر شهر فبراير الجاري، ولكن نظرًا إلى أنه تم إلغاء المؤتمر، فنحن لم نسمع أي شيء بعد حول خطط Xiaomi.