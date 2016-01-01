قدمت شركة آبل اعتذارا لمستخدميها بعد اكتشاف عيوب في بعض أغطية الحماية الخاصة بهواتف آيفون، وعرضت عليهم استبدال تلك الإكسسوارات مجانا.
وأشارت آبل في موقع الدعم الخاص بمستخدميها على الإنترنت إلى أنها أطلقت برنامجا لاستبدال أغطية الحماية المزودة بالبطاريات الداخلية، والمخصصة لهواتف iPhone XR وiPhone XS Max و ،iPhone XS، والتي صنعتها ما بين يناير وأكتوبر عام 2019
وأشارت الشركة إلى أن بعض هذه الأغطية تعاني من مشكلتين أساسيتين، الأولى أن بطارياتها الداخلية لا تشحن أبدا أو يتم شحنها بشكل متقطع عند وصلها بالشاحن، والمشكلة الثانية هي أن الأغطية وبطارياتها لا تؤدي مهمتها المطلوبة منها ولا تشحن هواتف آيفون.
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التعليقات على آبل تعوض مستخدميها عن إكسسوارات الهواتف
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