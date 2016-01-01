

شاومي تعرض تصميم هاتفها الرائد Xiaomi Mi 10 Pro شاومي تعرض تصميم هاتفها الرائد Xiaomi Mi 10 Pro

أعلنت شركة شاومي رسميًا عن موعد إطلاق سلسلة هواتفا الذكية Xiaomi Mi 10 التي طال انتظارها، ووفقًا لتدوينة نشرتها شاومي على موقع التدوين الصيني ويبو Weibo، فإنها ستكشف عن السلسلة أولاً في الصين، بتاريخ 13 فبراير، وسيكون هذا الإطلاق عبر الإنترنت فقط، ربما بسبب تفشي فيروس كورونا المستمر في البلاد.



ويتبع الإطلاق الصيني لسلسلة Xiaomi Mi 10 حفلًا عالميًا في برشلونة الإسبانية بتاريخ 23 فبراير قبل يوم من MWC 2020.



ومن المتوقع أن تطلق شاومي هاتفي Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro، وقد أكدت الشركة بالفعل أن السلسلة ستضم أحدث معالج من شركة كوالكوم Snapdragon 865، الذي يتفوق على المعالجات المنافسة مثل Kirin 990 5G و Exynos 9825.

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وغني عن القول أن كلاً من Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro سيكونان من الأجهزة المزودة بتقنية 5G.ونشرت شاومي صورة لما يشبه هاتف Xiaomi Mi 10 Pro، وتؤكد الصورة التي نشرتها الشركة أن واحدًا على الأقل من هواتف Xiaomi Mi 10 سيحتوي على كاميرا رباعية العدسة بدقة 108 ميجابيكسل، ويبدو أن هذا هو جهاز Xiaomi Mi 10 Pro لأنه يطابق الصور المسربة سابقًا للهاتف.ومن المتوقع أن يتضمن هاتف Xiaomi Mi 10 مستشعرًا بدقة 64 ميجابيكسل بدلاً من 108 ميجابيكسل، وتشير شهادة صينية إلى دعم هاتف Xiaomi Mi 10 Pro للشحن السريع بقوة 66 واطًا، وهو يفوق سرعة الشحن التي تبلغ 65 واطًا لهاتف Oppo Reno Ace.وبحسب الصورة المنشورة، سيحصل كل من Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro على شاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.5 إنشات مع معدل تحديث يبلغ 90 هيرتزًا، ويمكن رؤية الثقب في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة حيث توجد كاميرا الصور الشخصية.وبحسب المعلومات، فقد يبدأ سعر Xiaomi Mi 10 Pro من 545 دولارًا لنسخة 12/128 جيجابايت، بينما يبدأ سعر جهاز Xiaomi Mi 10 العادي من 444 دولارًا، ومن المتوقع طرح Xiaomi Mi 10 Pro للبيع في الصين في 18 فبراير، في حين يقال إن Xiaomi Mi 10 معروض للبيع في 14 فبراير.وكانت التسريبات السابقة قد أوضحت أن سلسلة Xiaomi Mi 10 تأتي بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR 5، مع تقنية التخزين UFS 3.0، وهما عاملان مهمان للأداء العام للهاتف.وبالنظر إلى تاريخ الإطلاق العالمي، يمكننا أن نتوقع إصدار سلسلة Xiaomi Mi 10 في أوروبا في الأسبوع الأول من شهر مارس، ومع ذلك، يمكن فتح باب الطلبات السابقة للهواتف في يوم الإطلاق، وذلك بالنظر إلى أن شاومي قد فعلت الشيء نفسه مع Mi 9 خلال العام الماضي.