

GSMA يناقش احتمال إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC GSMA يناقش احتمال إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC

يعقد اتحاد مشغلي وشركات الهواتف المحمولة GSMA اجتماعًا لمجلس الإدارة يوم الجمعة لمناقشة احتمال إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC في برشلونة بعد حدوث العديد من عمليات الانسحاب الكبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا.



ومن المقرر عقد المؤتمر العالمي للجوال MWC في الفترة من 24-27 فبراير، هو أكبر تجمع سنوي لصناعة الاتصالات، حيث تنفق الشركات الملايين من أجل حضور المؤتمر وعرض أحدث منتجاتها.



وتعرض الحدث العالمي للخطر بعد أن تسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص حتى الآن، معظمهم في الصين، في دفع شركات التكنولوجيا والاتصالات الأمريكية ذات الثقل الكبير، مثل سيسكو وفيسبوك، إلى الانسحاب.

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وانسحب عدد كبير من الشركات، مثل شركة سوني اليابانية وشركة إنتل الأمريكية، من مؤتمر الاتصالات الدولي الذي يستمر لأربعة أيام، والذي يستقطب عادةً أكثر من 100 ألف زائر.وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من أن التهديد العالمي لفيروس كورونا قد يكون أسوأ من الإرهاب، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن تأثير الوباء، ويشكل إلغاء الحدث ضربة كبيرة لعاصمة كاتالونيا، إذ عادةً ما يقدم المؤتمر 500 مليون دولار للاقتصاد المحلي.ويستضيف اتحاد مشغلي وشركات الهواتف المحمولة GSMA، والذي يمثل 750 مشغلًا و 350 شركة أخرى في صناعة الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالم،، المؤتمر العالمي للجوال MWC.ويتألف مجلس إدارة اتحاد GSMA من 26 من قادة بعض أكبر مجموعات الاتصالات في العالم، ويرأسه حاليًا ستيفان ريتشارد Stéphane Richard، الرئيس التنفيذي لشركة Orange، أكبر شركة هواتف في فرنسا.وقال وزير الصحة الإسباني، سلفادور إيلا Salvador Illa، للصحفيين: إنه لا يوجد سبب صحي عام يدعو لعدم تنفيذ الحدث، مضيفًا أنه يمكن الإعلان عن الإجراءات الصحية الإضافية المتعلقة بالمؤتمر العالمي للجوال MWC اليوم الأربعاء.يذكر أن الاجتماع يأتي بعد أن قال منظمو المؤتمر العالمي للجوال MWC المنتظر خلال الشهر الحالي في مدينة برشلونة: إن المؤتمر سيمضي وفق ما هو مخطط له، وذلك بعد انسحاب شركة إل جي من المشاركة بسبب تفشي فيروس كورونا.