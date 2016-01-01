

قبل إصدارها بساعات.. أول صور لهواتف سامسونج Galaxy S20 قبل إصدارها بساعات.. أول صور لهواتف سامسونج Galaxy S20

بعد طول انتظار وتسريبات عن مواصفات هواتف سامسونج جالالكسي S20 ، يعد اليوم 11 فبراير يوما مميزا لمحبى شراء الهواتف الذكية ومتابعى شركة سامسونج، حيث يعتبر الحدث الأبرز في عالم الهواتف الذكية والذى يتنظره الملايين.



وقبل ساعات من إطلاق شركة سامسونج لمجموعة هواتفها Samsung Galaxy S20، والتى ستكون هواتف سامسونج الرئيسية لعام 2020، وهى هواتف Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus و Galaxy S20 Ultra.



وظهرت تسريبات جديدة للهواتف قبل ساعات من المسرب الشهير إيفان بلاس تظهر هواتف سامسونج التى ستطلقها عملاق صناعة الهواتف الكورية الجنوبية شركة سامسونج، وظهرت أخيرا صور الهواتف و التى استمر الناس في تخيلها لعدة أشهر.

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وسيأتى أبرز هواتف السلسة والذى يتمتع بإمكانات هائلة وهو هاتف Galaxy S20 Ultra وستكون كاميراته عبارة عن 108 ميجا بيكسل و 48 و 12 ميجا بيكسل وستتمتع الكاميرات ب 10x optical zoom وكذلك 100x digital zoom .وسيأتى الهاتف بشاشة 6.9 بوصة بأعلى معدل تحديث شاشة 120 هرتز، وذاكرة وصول عشوائى ب 16 جيجا بايت رام، وسياتى بتقنية 5G ، وسيتوفر بألوان الرمادى و الأسود.ومن المقرر أن يكون سعر هاتف Galaxy S20 Ultra د1300 دولار أمريكى أى ما يعادل 20.540 ألف جنيه.