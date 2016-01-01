بعد طول انتظار وتسريبات عن مواصفات هواتف سامسونج جالالكسي S20 ، يعد اليوم 11 فبراير يوما مميزا لمحبى شراء الهواتف الذكية ومتابعى شركة سامسونج، حيث يعتبر الحدث الأبرز في عالم الهواتف الذكية والذى يتنظره الملايين.
وقبل ساعات من إطلاق شركة سامسونج لمجموعة هواتفها Samsung Galaxy S20، والتى ستكون هواتف سامسونج الرئيسية لعام 2020، وهى هواتف Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus و Galaxy S20 Ultra.
وظهرت تسريبات جديدة للهواتف قبل ساعات من المسرب الشهير إيفان بلاس تظهر هواتف سامسونج التى ستطلقها عملاق صناعة الهواتف الكورية الجنوبية شركة سامسونج، وظهرت أخيرا صور الهواتف و التى استمر الناس في تخيلها لعدة أشهر.
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التعليقات على قبل إصدارها بساعات.. أول صور لهواتف سامسونج Galaxy S20
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