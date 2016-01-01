ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن محكمة فيدرالية أمريكية، اليوم الثلاثاء، قد حكمت لصالح شركة T-Mobile " تى موبايل" بالاستحواذ على شركة Sprint "سبرينت"، في صفقة من شأنها التأثير على وضع شركات الإتصالات الأمريكية.
وسيجعل قرار اندماج ثالث ورابع أكبر شركتى إتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية خلق شركة عملاقة من شأنها المنافسة مع شركات AT&T و Verizon "فيرايزون".
وكانت الدعوى قد رفعت في شهر يونيو الماضى من قبل مدعين عامين من 13 ولاية أمريكية ومنطقة كولومبيا في ولاية نيويورك، واحتدمت القضية بعدما قام مسئولون في وزارة العدل الأمريكية ولجنة الاتصالات الفيدرالية بتشجيع الصفقة.
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التعليقات على لصالح تطوير شبكات 5G.. محكمة أمريكية تقضي بدمج تى موبايل وسبرينت
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