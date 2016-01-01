

لصالح تطوير شبكات 5G.. محكمة أمريكية تقضي بدمج تى موبايل وسبرينت لصالح تطوير شبكات 5G.. محكمة أمريكية تقضي بدمج تى موبايل وسبرينت

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن محكمة فيدرالية أمريكية، اليوم الثلاثاء، قد حكمت لصالح شركة T-Mobile " تى موبايل" بالاستحواذ على شركة Sprint "سبرينت"، في صفقة من شأنها التأثير على وضع شركات الإتصالات الأمريكية.



وسيجعل قرار اندماج ثالث ورابع أكبر شركتى إتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية خلق شركة عملاقة من شأنها المنافسة مع شركات AT&T و Verizon "فيرايزون".



وكانت الدعوى قد رفعت في شهر يونيو الماضى من قبل مدعين عامين من 13 ولاية أمريكية ومنطقة كولومبيا في ولاية نيويورك، واحتدمت القضية بعدما قام مسئولون في وزارة العدل الأمريكية ولجنة الاتصالات الفيدرالية بتشجيع الصفقة.

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وقال مدعين عام الولايات أن الدمج بين شركتى تى موبايل وسبرينت سيقلل فرص المنافسة في مجال الإتصالات، وسيؤدى إلى زيادة فواتير الهواتف المحمولة وسيزود أعباء مادية جديدة على عملاء هذه الشركات ذوى الدخل المنخفض.وقالت شركة تى موبايل أن الدمج سيجعل الشركة أكثر تطورا في مجال تصنيع شبكات 5G، كما أن سيحسن من وضع شركة سبرينت التى عانت لفترة من قلة عدد المشتركين بالإضافة إلى تعرضتها لخسائر متتالية.يذكر أن مايك سيفرت سيقود الشركة الجديدة كرئيس تنفيذى، حيث كان سيفرت يشغل منصبا تنفيذيا في الشركة وذلك بعد جون ليجرى.