

المزيد من تسريبات Galaxy Z Flip تشق طريقها إلى الويب قبيل الإعلان الرسمي المزيد من تسريبات Galaxy Z Flip تشق طريقها إلى الويب قبيل الإعلان الرسمي

كما تعلمون جميعًا على الأرجح، فمن المقرر أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip جنبًا إلى جنب مع تشكيلة Galaxy S20 Series يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 11 فبراير. ونتيجة لذلك، فقد بدأت وتيرة التسريبات ذات الصلة بهذه الهواتف تزداد في الأونة الأخيرة، والآن نحن هنا مع تسريبات جديدة تُؤكد لنا العديد من الأشياء حول الهاتف Galaxy Z Flip، وبالضبط النسخة الخاصة Galaxy Z Flip Thom Browne Edition والتي تعاونت شركة سامسونج مع الشركة الأمريكية الرائدة في مجال الموضة Thom Browne من أجلها.



بطبيعة الحال، الهاتف Galaxy Z Flip Thom Browne Edition سيمتاز بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Galaxy Z Flip العادي بإستثناء أنه سيحصل على بعض الإضافات البسيطة التي من شأنها أن تخبر الجميع من حولك بأنك لا تحمل النسخة العادية من الهاتف Galaxy Z Flip، وإنما تحمل نسخة Thom Browne الفاخرة.



وبغض النظر عن الهاتف Galaxy Z Flip Thom Browne Editon، فعلبة هذا الهاتف ستشمل أيضًا غطاء واقي خاص للهاتف، ونسخة خاصة من سماعات +Galaxy Buds اللاسلكية، فضلا عن نسخة خاصة من الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2.

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نحن لا نزال نجهل سعر نسخة Thom Browne من الهاتف Galaxy Z Flip، ولكن نظرًا إلى أن النسخة العادية من هذا الهاتف ستُكلف على الأرجح 1500 دولار أمريكي، فنحن نعتقد بأن نسخة Thom Browne ستكلف نحو 2500 دولار أمريكي. وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان يقول بأن الهاتف Galaxy Z Flip Thom Browne Edition سيكون متوفرًا في بعض المناطق فقط.تردد في الفترة الماضية أن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Galaxy Z Flip ستشمل شاشة Infinity Flex بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز +Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل كذلك للكاميرا الواسعة الزاوية.الهاتف Galaxy Z Flip سيضم كذلك هيكل مصنوع من الألومنيوم، وبطارية بسعة 3300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W والشحن اللاسلكي بقوة 9W، فضلا عن شاشة خارجية من نوع Super AMOLED بحجم 1.06 إنش وبدقة 300×116 بكسل. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، وسيضم مستشعر بصمات الأصابع على الجانب.يُشاع بأن الهاتف Galaxy Z Flip سيُكلف نحو 1400 دولار أمريكي، وسيُعرض للبيع في اليوم 14 من شهر فبراير الجاري. ونحن نتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن هذا الهاتف جنبًا إلى جنب مع تشكيلة Galaxy S20 Series يوم غد الثلاثاء.