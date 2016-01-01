

سامسونج تهدف إلى بيع 2.5 مليون وحدة من الهاتف Galaxy Z Flip هذا العام سامسونج تهدف إلى بيع 2.5 مليون وحدة من الهاتف Galaxy Z Flip هذا العام

وفقا لمصادر داخل شركة سامسونج إستشهد بها الإعلام الكوري، تتوقع شركة سامسونج أن تقوم بشحن حوالي 2.5 مليون وحدة من الهاتف الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip. وبحسب ما ورد، سيكون لدى شركة سامسونج حوالي 500 آلف وحدة جاهزة مبدئيًا مع خيار تجميع حوالي 2 مليون وحدة إضافية إذا كان الطلب كبيرًا.



هذه التقديرات أعلى بكثير من التقديرات التي تم الإستشهاد بها من أجل الهاتف Galaxy Fold في العام الماضي، فقد تردد في أوائل العام 2019 أن شركة سامسونج كانت تهدف لشحن 400 آلف إلى 500 آلف وحدة من الهاتف Galaxy Fold. وبالإضافة إلى التصميم الجديد كليًا، فينبغي أن يساهم السعر أيضًا بشكل كبير في رفع مبيعات Galaxy Z Flip، فقد تردد أن هذا الهاتف سيُكلف ما يُعادل 1260 دولار أمريكي في كوريا الجنوبية، وهو ما يعني أقل من 1940 دولار أمريكي الذي طالبت به شركة سامسونج مقابل الهاتف Galaxy Fold.



وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فمن المقرر أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار عن الهاتف الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip جنبًا إلى جنب مع تشكيلة Galaxy S20 Series يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 11 فبراير. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.