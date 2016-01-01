الهواتف الذكية تصيب الجلد بالشيب المبكر

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الهواتف الذكية تصيب الجلد بالشيب المبكر

كشفت العديد من الدراسات الحديثة عن تأثير الهواتف الذكية على البشرة والجلد، وذلك بجانب تأثيرها على قدرتهم على التواصل والحوار.

ووفقًا لما ورد في موقع "paulaschoice" فإن الشمس هي المصدر الأول والأساسي الذي يصدر الأشعة البنفسجية في الكون، والذي تصدرها فى الوقت نفسه الهواتف الذكية ولكن بالطبع ليست بنفس المعدلات.

وأثبتت الدراسة أن الأشخاص من سن 5-13 عامًا يحدقون بالهواتف طيلة اليوم وتقل النسبة كلما زاد العمر، وتشير تلك النسبة إلى خطر شديد يقترب من تلك الفئة، لأن الأشعة البنفسجية مع الوقت قد تتسبب في إصابة الجلد بالشيب المبكر وانكماشه رغم صغر السن.

وينصح الباحثون باستخدام الهواتف الذكية باعتدال، فلا داعي لقضاء ساعات بلا توقف أمام شاشات الهواتف، والتصوير المستمر لأن أشعة الهواتف هي الأخطر على صحتهم على الإطلاق.

المصدر: الدستور

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