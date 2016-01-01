كشفت شركة ساموسنج الكورية الجنوبية عن خطتها لبيع أكثر من 2.5 مليون نسخة من أيقونتها المنتظرة Galaxy Z Flip، وهو ثانى إصدار لها بشاشة قابلة للطى بعد Galaxy Fold، ومن المتوقع أن يطرح الهاتف غدًا فى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.
وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، ذكرت تقارير أن الشركة أعدت بالفعل 500 ألف نسخة من الهاتف، وتأمل أن تسحب 4 دفع مماثلة من المصانع وبيعها فى الأسواق، وسيبلغ سعره 1260 دولارًا أمريكيًا.
يذكر أن سامسونج الكورية الجنوبية كانت قد نشرت فيديو الأسبوع الماضى ضمن الحملة الدعائية لأيقونة سامسونج المنتظرة، ولكن هذه المرة كان الهاتف يخضع للإختبار قبل طرحه بشكل رسمى، والذى سيكون الأغلى سعرًا ضمن هواتف الصانع الكورى هذا العام.
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التعليقات على Samsung تطمح فى بيع 2.5 مليون نسخة من Galaxy Z Flip
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