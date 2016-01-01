تأجيل طرح Realme X50 Pro 5G فى هذا التاريخ

قررت شركة ريلمى المملوكة لعلامة أوبو الصينية تأجيل طرح أحدث هواتفها Realme X50 Pro 5G بعدما كان مقرر له الأسبوع الحالى، حيث سيتم إطلاقه فى 24 فبراير الجارى بمؤتمر MWC للهواتف الذكية بمدينة برشلونة الإسبانية.
وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، سيظهر Realme X50 Pro 5G فى التاسعة والنصف صباحًا من يوم 24 فبراير الجارى، الموافق يوم الإثنين بعد المقبل، وهو من فئة الـ Flagship.
يذكر أن Realme ستطرح الخميس 13 فبراير القادم أيصًا بشكل رسمى أحدث أيقوناتها وهو Realme C3، الأول الذى يأتى بنظام Android 10 بمجرد إخراجه من علبته، كما يأتى أيضًا بواجهة تشغيل Realme UI الجديدة.
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