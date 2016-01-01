

شاهد.. تسريب أول صور لـ LG V60 بكاميرا رباعية شاهد.. تسريب أول صور لـ LG V60 بكاميرا رباعية

نشر موقع جي إس إم آرينا التقنى مجموعة من الصور المسربة التى تظهر تصميم أيقونة LG القادمة والذى سيحمل إسم V60، ويأتى بتصميم معدنى وطارية ضخمة سعة 5000 ميللى أمبير.



وحسب الموقع التقنى، يأتى LG V60 بكاميرا رباعية، مع ظهر شفاف يتيح لك رؤية كل محتويات الجهاز من الخلف بكل سهولة، وبطارية عملاقة سعة 5000 ميللى أمبير.



ويعمل LG V60 بكابل من نوع USB-C، كما سيحتوى على فتحة سماعة الرأس قياس 3.5، ويدعم تقنية الإتصال بالجيل الخامس 5G، ومن المنتظر أن يطرح فى مؤتمر الهواتف المحمولة العالمى بمدينة برشلونة الإسبانية.

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وهناك تخوفات من عدم طرح الهاتف بعدما كشفت LG أنها لن تشارك فى المؤتمر خوفًا من فيروس كورونا، حيث قالت إن صحة موظفيها أهم من أى شىء.يذكر أن شركتا LG الكورية الجنوبية و ZTE الصينية اعتذرتا عن المشاركة بمؤتمر الهواتف الذكية العالمى بمدينة برشلونة الإسبانية فى الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجارى.