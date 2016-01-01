نشر موقع جي إس إم آرينا التقنى مجموعة من الصور المسربة التى تظهر تصميم أيقونة LG القادمة والذى سيحمل إسم V60، ويأتى بتصميم معدنى وطارية ضخمة سعة 5000 ميللى أمبير.
وحسب الموقع التقنى، يأتى LG V60 بكاميرا رباعية، مع ظهر شفاف يتيح لك رؤية كل محتويات الجهاز من الخلف بكل سهولة، وبطارية عملاقة سعة 5000 ميللى أمبير.
ويعمل LG V60 بكابل من نوع USB-C، كما سيحتوى على فتحة سماعة الرأس قياس 3.5، ويدعم تقنية الإتصال بالجيل الخامس 5G، ومن المنتظر أن يطرح فى مؤتمر الهواتف المحمولة العالمى بمدينة برشلونة الإسبانية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شاهد.. تسريب أول صور لـ LG V60 بكاميرا رباعية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق