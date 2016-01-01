تعرف على مواصفات Oppo Reno3 بـ كاميرا جبارة

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › تعرف على مواصفات Oppo Reno3 بـ كاميرا جبارة

صورة الخبر: تعرف على مواصفات Oppo Reno3 بـ كاميرا جبارة
تعرف على مواصفات Oppo Reno3 بـ كاميرا جبارة

تستعد شركة أوبو الصينية الشهيرة لطرح أحدث هواتفها والذى سيحمل إسم Oppo Reno3، وهو من فئة Reno المعروف عنها الكاميرات القوية والتصميم الجذاب، وبالفعل يحتوى الهاتف على كاميرا جبارة.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Oppo Reno3 بمعالج من نوع Snapdragon 765، مع ذامرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داحلية سعة 128 جيجابايت.

وسيدعم Oppo Reno3 تقنية إتصال الجيل الخامس 5G فائقة السرعة، وسيأتى فى 3 ألوان جديدة هى الأسود القاتم، الأبيض المنعكس، والذهبى اللامع.

وسيحتوى Oppo Reno3 على شاشة قياس 6.4 بوصة من نوع Super AMOLED كاملة بدون حواف مع نوتش صغير، وكاميرا أساسية رباعية بدقة 48 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

ويحتوى Oppo Reno3 على بطارية كبيرة سعة 4025 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 30 وات، وسيحتوى على فتحة سماعة الرأس قياس 3.5 ميلليمتر، ومن المتوقع أن يطرح الهاتف مقابل 430 دولارًا أمريكيًا.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على مواصفات Oppo Reno3 بـ كاميرا جبارة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
86625

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager