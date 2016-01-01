مع إقتراب طرح هاتف OnePlus 8 فى الأسواق بدأت التسريبات تنتشر عن شكل ومواصفات الهاتف، حيث سيصدر بنشخته العاية والنسخة الـ Pro، و نستعرض باقى التفاصيل فى التقرير التالى.
وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، سيتم الكشف عن الهاتفين فى أخر شهر مارس القادم أو مطلع أبريل، وسيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Amoled و بتقنية عرض 120 هرتز.
وسيحتوى OnePlus 8 Pro على معالج من نوع Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، مع بطارية كبيرة سعة 4500 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 50 وات.
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التعليقات على تسريبات شكل ومواصفات OnePlus 8 Pro.. تعرف على التفاصيل
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