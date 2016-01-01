تسريبات شكل ومواصفات OnePlus 8 Pro.. تعرف على التفاصيل

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صورة الخبر: تسريبات شكل ومواصفات OnePlus 8 Pro.. تعرف على التفاصيل
تسريبات شكل ومواصفات OnePlus 8 Pro.. تعرف على التفاصيل

مع إقتراب طرح هاتف OnePlus 8 فى الأسواق بدأت التسريبات تنتشر عن شكل ومواصفات الهاتف، حيث سيصدر بنشخته العاية والنسخة الـ Pro، و نستعرض باقى التفاصيل فى التقرير التالى.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، سيتم الكشف عن الهاتفين فى أخر شهر مارس القادم أو مطلع أبريل، وسيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Amoled و بتقنية عرض 120 هرتز.

وسيحتوى OnePlus 8 Pro على معالج من نوع Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، مع بطارية كبيرة سعة 4500 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 50 وات.

يذكر أن OnePlus كانت قد نشرت أول فيديو دعائي عن الكاميرا المخفية القادمة فى الهاتف الجديد المنتظر طرحه فى 2020، الذي سيبدأ ثورة جديدة جديدة كليًا فى عالم صناعة الهواتف الذكية.

وتعتمد الفكرة عند النظر لكاميراته الأساسية الخلفية ستجدها مختبئة تمامًا وتظهر فقط عند التشغيل، ومن الممكن أن يفتح الهاتف الباب أما الشاشات الكاملة تمامًا بدون أى نوتش.

المصدر: صدى البلد

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