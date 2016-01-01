«زد تى إى» تزيح الستار عن أول هواتفها المعتمدة على معالج سناب دراجون 865

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«زد تى إى» تزيح الستار عن أول هواتفها المعتمدة على معالج سناب دراجون 865

أزاحت شركة "زد تي إي" الصينية، رائدة صناعة الهواتف الذكية، الستار عن هاتف "أكسون 10 إس برو" الذكي، أول هواتفها المعتمدة على معالج "سنابدراجون 865" الذي يطوره العملاق "كوالكوم".

ويحتوي الهاتف الجديد على شاشة عرض بتقنيتي "فول إتش دي" و"أوليد" بقياس 6.47 بوصة، وذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت وسعة تخزين داخلي 256 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطارية بقدرة 4 آلاف ميلي أمبير لكل ساعة.

كما يشتمل الهاتف على نظام كاميرا ثلاثي، حيث تصل دقة مجس الكاميرا الرئيسية إلى 48 ميجا بكسل، إلى جانب كاميرتين الأولى عريضة الزاوية "ألترا وايد" بدقة 20 ميجا بكسل، والثانية "تيليفوتو" بدقة 8 ميجا بكسل، ويدعم الهاتف شبكات اتصالات الجيل الخامس اللاسلكي "5 جي" وكذلك شبكات "واي فاي 6"، ويعمل بنظام تشغيل "أندرويد 10".

المصدر: الدستور

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