مفصل الهاتف Motorola Razr 2019 صمد في وجه 27 آلف طية فقط في إختبار الصلابة

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مفصل الهاتف Motorola Razr 2019 صمد في وجه 27 آلف طية فقط في إختبار الصلابة

نظرًا لأن الهاتف Motorola Razr 2019 بدأ يشق طريقه إلى رفوف المتاجر، فإن السؤال الذي بدأ يتبادر إلى الذهن الآن هو هل سيكون المفصل آمنًا؟ كما هو الحال مع جميع الهواتف القابلة للطي، فإن المتانة يكون مشكوكًا فيها، كما هو الحال مع وحدات Galaxy Fold الأولية، فالهاتف Motorola Razr 2019 لا يخلو من الأخطاء.

قام موقع CNet بتثبيت الهاتف Motorola Razr 2019 على آلة لإختبار آلية الطي في الهواتف الذكية تم تصنيعها من قبل شركة SquareTrade، بقصد أن يتم طي الهاتف Motorola Razr 2019 نحو 100 آلف مرة، ولكن الهاتف وصل لـ 27 آلف طية فقط.

إذا أخذنا تقديرات إحدى الدراسات بأن الأمريكيين يفحصون هواتفهم 52 مرة في اليوم، يمكن أن تبدأ مشاكل المفصل بالظهور في الهاتف Motorola Razr 2019 بعد عام ونصف من إستخدامه. وفيما يخص إختبار CNet، أصبح إغلاق الهاتف Motorola Razr 2019 صعبًا، ولكن من المهم الإشارة إلى أن الشاشة تواصل العمل ومن الممكن إجبار الشاشة على الإغلاق.

قد تتذكر قيام موقع CNet بإجراء هذا الإختبار بالضبط مع الهاتف Galaxy Fold في العام الماضي. صمد هذا الهاتف في وجه 120 آلف طية قبل أن يتعرض للكسر. على الرغم من أنها لا تزال نتيجة غير رائعة، إلا أنها تعد بفترة إستخدام أطول للهاتف Galaxy Fold مُقارنة مع الهاتف Motorola Razr 2019.

بالطبع هذا الإختبار لا يمثل تمامًا عادات الإستخدام في الحياة الواقعية، لذلك لن يخبرنا سوى الوقت بمدى الصلابة التي يتمتع بها الهاتف Motorola Razr 2019.

المصدر: موقع الكتروني

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