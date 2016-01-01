أعلنت شركة أوبو Oppo، عن إطلاق نسخة جديدة من هاتفها Reno3 ، باسم رينو3 فيتاليتي إديشن Reno3 Vitality Edition، ولكن مع بعض الاختلاف في المواصفات مقارنةً بهاتفي "رينو3 Reno3"، و"رينو3 برو Reno3 Pro" الحاليين.
ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، من ضمن التحسينات التي حصل عليها الهاتف الجديد، أول تغيير رئيسي هو المعالج، الذي أصبح من نوع سنابدراجون 765 بدلا من معالج MediaTek MT6885Z Dimensity 1000L. ويعد الأول أسرع من الآخر ويجعل هاتف Reno3 Vitality بالسرعة ذاتها التي يقدمها رينو3 برو الذي يحتوي معالج سنابدراجون 765جي.
ويقدم الهاتف الذي يأتي بسماكة 7.96 ميليمترات ويزن 180 جراما ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية غير قابلة للتوسعة بسعة 128 جيجابايت.
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التعليقات على رسميا.. أوبو تعلن عن هاتف Reno3 Vitality Edition.. صور
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