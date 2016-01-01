

رسميا.. أوبو تعلن عن هاتف Reno3 Vitality Edition.. صور رسميا.. أوبو تعلن عن هاتف Reno3 Vitality Edition.. صور

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن إطلاق نسخة جديدة من هاتفها Reno3 ، باسم رينو3 فيتاليتي إديشن Reno3 Vitality Edition، ولكن مع بعض الاختلاف في المواصفات مقارنةً بهاتفي "رينو3 Reno3"، و"رينو3 برو Reno3 Pro" الحاليين.



ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، من ضمن التحسينات التي حصل عليها الهاتف الجديد، أول تغيير رئيسي هو المعالج، الذي أصبح من نوع سنابدراجون 765 بدلا من معالج MediaTek MT6885Z Dimensity 1000L. ويعد الأول أسرع من الآخر ويجعل هاتف Reno3 Vitality بالسرعة ذاتها التي يقدمها رينو3 برو الذي يحتوي معالج سنابدراجون 765جي.



ويقدم الهاتف الذي يأتي بسماكة 7.96 ميليمترات ويزن 180 جراما ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية غير قابلة للتوسعة بسعة 128 جيجابايت.

وتأتي شاشة هاتف Reno3 Vitality Edition من نوع AMOLED وبقياس 6.4 بوصة، ودقة 2400×1080 بكسل. كما تأتي بطاريته بسعة 4,025 ميلي أمبير/ ساعة.ويحتوي الهاتف على 4 كاميرات خلفية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0.وتأتي نسخة Vitality بثلاثة ألوان جديدة، هم الذهبي، وأزرق سماوي، والأسود، وتعتزم شركة أوبو طرح هاتف Reno3 Vitality Edition الجديد في الصين بسعر يعادل 430 دولارا أمريكيا.



