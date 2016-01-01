

أدلة جديدة تلمح لإقتراب موعد حصول Galaxy Fold على تحديث Android 10 أدلة جديدة تلمح لإقتراب موعد حصول Galaxy Fold على تحديث Android 10

الهاتف القابل للطي Galaxy Fold والذي أعلنت عنه شركة سامسونج في شهر فبراير من العام الماضي لا يزال يعمل بنظام Android 9 Pie، وكان من المقرر أن يحصل هذا الهاتف على تحديث Android 10 الرسمي في شهر أبريل المقبل. ومع ذلك، فقد تم رصد هذا الهاتف اليوم في منصة إختبارات الأداء وهو يعمل بنظام Android 10، وهذا ما يلمح إلى أن شركة سامسونج على مقربة من إصدار تحديث Android 10 الرسمي لـ Galaxy Fold.



في حين لم تكشف لنا شركة سامسونج عن أي معلومات حول موعد إطلاق تحديث Android 10 للهاتف Galaxy Fold، فقد قامت الآن بإصدار تحديث فرعي جديد لهاتفها القابل للطي يحمل البنية رقم F900FXXS3ATA3. هذا التحديث متوفر حاليًا في فرنسا، ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر فبراير، ولكنه لا يتضمن أي ميزات جديدة.



ينبغي على هذا التحديث أن يصل إلى كافة وحدات Galaxy Fold في غضون بضعة أسابيع، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.