أعلنت (ريلمي) Realme – العلامة التجارية التابعة لشركة (أوبو) Oppo الصينية – اليوم الخميس عن هاتفها الذكي الأحدث (ريلمي سي3) Realme C3.
ويقدم هاتف (ريلمي سي3) شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 1560×720 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، وزجاج حماية من نوع (جوريلا جلاس 3)، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة.
ويحتوي الهاتف – الذي يزن 195 جرامًا، ويأتي بسماكة 9 ميليمترات – معالجًا ثماني النوى من نوع MediaTek Helio G70 بتردد 2.0 جيجاهرتز، وهو يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم realme UI 1.0.
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التعليقات على Realme تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث Realme C3
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