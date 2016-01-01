شركة ZTE تطلق هاتف Axon 10s Pro بمعالج Snapdragon 865 وتقنية 5G

كشف موقع Mashable أن شركة ZTE الصينية ستقوم بإصدار هاتف Axon 10s Pro والذى سيحتوى على أقوى نوع معالج موجود في السوق حتى الآن وهو Snapdragon 865 والذى سيأتى مقترنا بتقنية 5G.
ووفقا للموقع فإن شركة ZTE الصينية ستسرق الأضواء من شركة سامسونج والتى ستقوم باطلاق مجموعة هواتف Samsung Galaxy S20 والتى ستكون هواتف سامسونج الرئيسية لعام 2020، وهى عبارة عن هواتف Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus وGalaxy S20 Ultra.
وستصدر شركة ZTE هاتفها Axon 10s Pro قبل شركة سامسونج بأيام،حيث أن سامسونج من المقرر أن تصدر هواتفها في 11 فبراير الجارى.
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